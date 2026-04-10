Claudia Barraso 10 ABR 2026 - 19:50h.

Un preso de la cárcel El Acebuche, en Almería, se abalanza sobre una docente que impartía una clase

Alerta por la inminente salida de prisión de uno de los asesinos más peligrosos de Cataluña: es reincidente y ha actuado cada vez que ha salido de la cárcel

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Nueva agresión en el Centro Penitenciario El Acebuche, en Almería. Uno de los internos se abalanzó sobre una docente que impartía clases a un grupo de presos. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, han explicado que, gracias a la rápida intervención de los funcionarios de prisiones, evitaron que el ataque se perpetrase. El preso fue reducido y llevado al módulo de aislamiento.

Este suceso de produjo un día después de que se celebrase el 40 aniversario de la prisión almeriense, la cual está registrando altos índices de conflictividad, llegando incluso a quintuplicarlos en la última década. Esta nueva agresión ha puesto de manifiesto dos aspectos fundamentales para el sindicato, por un lado, el déficit de personal y la masificación penitenciaria que afecta al Acebuche. Del mismo modo, han denunciado que desde el año 2015 se han registrado un gran aumento de expedientes disciplinarios, según informa el medio 'La Voz de Almería'.

La ratio de la prisión se ha incrementado en un 33%, llegando a ser 965 presos registrados en 2025. Desde el sindicato han informado que van a solicitar una reunión urgente con la Dirección del centro para abordar medidas para garantizar la seguridad de los docentes, así como la reclamación del refuerzo del personal que incluye la incorporación de 40 funcionarios en prácticas y el compromiso de la Dirección del centro que no abra más departamentos mientras no se vea incrementado el personal y la situación se regularice.

La profesora no resultó herida

La profesora se encontraba dando una de las clases que suele impartir en esta cárcel casi diariamente cuando uno de los presos presentes en la sala se abalanzó sobre ella. Desde el centro penitenciario no han aclarado cuál era la intención del preso sobre la mujer, pero los funcionarios presentes se dieron cuenta de la intención del recluso y consiguieron reducirle rápidamente. La docente no resultó herida, pero este ataque ha servido para denunciar la saturación de la prisión de Almería y el aumento de casos agresivos y violentos contra el personal.