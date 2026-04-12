La Guardia Civil continúa buscando con perros el arma homicida

Padres de Villanueva de la Cañada expresan su "miedo" y preocupación por Julio, presunto asesino de David

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MadridLa investigación por el crimen de David, de 11 años, en Villanueva de la Cañada (Madrid), sigue abierta y la Guardia Civil continúa buscando con perros el arma homicida, en mitad de una gran conmoción en la zona por lo sucedido.

El niño, de origen rumano y vecino de la localidad de Brunete, fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada. Tras ser estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre, finalmente falleció.

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El autor del apuñalamiento padecía una enfermedad mental y está ingresado en psiquiatría

El autor del apuñalamiento mortal de un menor en un centro cultural de Villanueva de la Cañada se trata de un joven que padecía una enfermedad mental desconocida por los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida.

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En declaraciones a los medios de comunicación, Partida ha lamentado los hechos, abundando en que es algo que "no tenía que haber sucedido", pero que "quien padece problemas a veces son incontrolables". Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

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Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada, cuando el sospechoso apuñaló en repetidas ocasiones en el cuello, tórax y espalda a la víctima, un menor de once años que salía de una clase de inglés.

Tras el crimen, la Guardia Civil confirmaba la detención de un hombre de 23 años como presunto autor del apuñalamiento. El joven permanece ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Móstoles.

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La madre del joven acusado del asesinato pide perdón a su familia

En las últimas horas, la madre del joven ha pedido públicamente perdón a la familia de la víctima y ha explicado que su hijo padece un trastorno del espectro autista en grado severo.

En el municipio, el suceso ha reabierto testimonios de vecinos que aseguran que algunos padres ya habían advertido a sus hijos para que evitaran relacionarse con el presunto agresor. Según relatan, en ocasiones portaba objetos como cuchillos o palos con pinchos, y mostraba comportamientos preocupantes, como la elaboración de listas con nombres de otros jóvenes o una aparente fijación con la víctima.

Pese a ello, especialistas insisten en que el autismo no está vinculado con comportamientos violentos. Subrayan que, en todo caso, el joven podría haber sufrido un episodio psicótico independiente de su condición, extremo que deberá determinar la investigación. Julio será juzgado por estos hechos.