Una grabación de la Policía Nacional muestra la actuación de los agentes que accedieron a la vivienda donde fue hallado el cuerpo de la víctima junto a los presuntos autores del crimen

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Mes y medio después del brutal asesinato a cuchilladas y golpes con un bate de béisbol de Juan Carlos Martínez García, vecino de Benimàmet (Valencia) de 59 años, el juez que instruye la causa trata de determinar qué sucedió el pasado 22 de febrero en la puerta 8 del número 14 de la calle Gavarda de la pedanía valenciana. El magistrado trabaja con dos hipótesis, según adelanta Las Provincias. Un asesinato perpetrado por un hombre de 34 años junto a sus padres ancianos o un caso de legítima defensa frente al ataque de la víctima.

La investigación policial concluyó que fue el hijo de 34 años, el autor material de las cuchilladas que acabaron con la vida de Juan Carlos, aunque para ello contó con la decisiva participación de sus progenitores. La madre golpeando con un bate en la cabeza del vecino y el padre sujetándole de las muñecas.

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Ninguno de los tres detenidos ha prestado todavía declaración para arrojar luz sobre el crimen. La que si ha declarado es la madre de la víctima, una mujer de 87 años que aseguró que subió a la casa de los vecinos al escuchar gritos y golpes después de que su hijo hubiera subido a pedirles que dejaran de hacer ruido. En su relato, la anciana explicó que al llegar al rellano vio la puerta entreabierta y a su hijo tendido en el suelo ensangrentado, mientras los tres acusados estaban encima de él. La mujer asegura que les pidió que pararan, pero la detenida, que llevaba un bate en la mano, cerró la puerta.

Espectacular detención

A la espera de que se esclarezcan los hechos, por los que han sido detenidos el presunto autor material de la muerte y sus padres, una grabación realizada por la Policía Nacional muestra la espectacular detención practicada por los agentes que acudieron al inmueble minutos después de recibir varias llamadas al 112, realizadas por los propios detenidos.

En las imágenes, se ve como los agentes, con sus armas reglamentarias desenfundadas y una pistola táser, suben las escaleras del edificio. En su trayecto, se topan con una joven y una mujer mayor, madre de la víctima, que aseguran que Juan Carlos, la víctima, había subido a casa de los vecinos y que lo habían apuñalado.

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Tras preguntar el número de la vivienda donde se había producido el presunto crimen, los agentes suben al siguiente piso y se encuentran a una mujer en el rellano con la puerta abierta de su casa, que explica que un vecino les ha amenazado y golpeado.

Segundos después, los agentes deciden acercarse a la vivienda y ya desde la puerta se encuentran con el cadáver de Juan Carlos, tumbado en el suelo. Unos metros más allá, sentado en una silla está el presunto autor del crimen junto a su madre. Ya encañonado, los policías consiguen que el hombre se tumbe en el suelo para inmovilizarlo. En el posterior registro de la casa, los policías encuentran en otra habitación al padre durmiendo en la cama, ajeno a lo sucedido.

Con toda la familia retenida en el salón, la mujer, a preguntas de un agente, afirma que el vecino "me ha pegado en la cabeza y mi hijo se ha puesto nervioso". En su breve testimonio, la detenida asegura que la víctima había subido con un cuchillo y les había atacado. Unas explicaciones que difieren de las pruebas obtenidas por los investigadores que afirman que el cuchillo utilizado en el crimen pertenecía a la vajilla de los detenidos, aunque no se descarta que la víctima pudiera cogerlo de la mesa del comedor para atacar a la familia.

Será un jurado popular el encargado de dirimir qué sucedió en la vivienda el pasado 22 de febrero.