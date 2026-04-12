El tiroteo se ha producido en la barriada 15 de junio, en el entorno de la zona conocida como el Convoy del Saladillo

Fuentes sanitarias han detallado al 112 que tuvieron que evacuar al hospital en una UVI móvil a dos de los heridos

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CádizCuatro personas han resultado heridas y dos de ellas trasladadas al hospital tras un tiroteo este sábado, 11 de abril, en la localidad de Algeciras (Cádiz), presumiblemente, en un enfrentamiento entre bandas rivales.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el teléfono 112 recibió varios avisos sobre las 18,00 horas en el que afirmaban que se había producido un tiroteo en la barriada 15 de junio, en el entorno de la zona conocida como el Convoy del Saladillo en dicho municipio.

La Policía ha abierto una investigación

Acto seguido, la sala coordinadora movilizó hasta el lugar de los hechos a efectivos de servicios sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes sanitarias han detallado al 112 que tuvieron que evacuar al hospital en una UVI móvil a dos de los heridos.

La Policía, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, mantiene un amplio dispositivo de seguridad en la puerta de Urgencias del hospital para evitar nuevos incidentes relacionados con el enfrentamiento.