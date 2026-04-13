La familia de Francisca Cadenas exigirá la prisión permanente revisable para sus presuntos asesinos

El móvil de Francisca Cadenas fue apagado a los 10 minutos de su desaparición en Hornachos

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La familia de Francisca Cadenas, la mujer de Hornachos (Badajoz) por cuya muerte están en prisión dos vecinos suyos, ha aseverado que irá “a por todas” para que sobre ambos recaiga una pena de prisión permanente revisable y ha criticado la publicación de “datos falsos” sobre la autopsia de la víctima.

Los tres hijos y el marido de Francisca Cadenas, cuyo cadáver fue hallado en la casa de los acusados nueve años después de la desaparición, han comparecido este lunes en Villafranca de los Barros (Badajoz) tras prestar declaración ante el juez que investiga a los dos hermanos detenidos por delitos de asesinato y contra la libertad de Francisca.

Tras asistir a la familia en su comparecencia judicial, la abogada Verónica Guerrero ha remarcado que si se sustenta que hubo una agresión sexual previa a la muerte, solicitará "la pena máxima”. En este sentido, ha apuntado que ese posible móvil no es una hipótesis aislada, pues aparece recogido en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ha expuesto que el proceso judicial se encuentra aún en una fase inicial, con numerosas pruebas pendientes, entre ellas el informe antropológico definitivo, el análisis del material intervenido y la reconstrucción de los hechos, que Guerrero prevé solicitar “en breve”. Además, la abogada ha descartado emprender acciones legales para buscar responsabilidades por posibles negligencias en el inicio de la investigación. Su prioridad absoluta es que avance la causa principal y se depuren las responsabilidades penales.

Niegan las informaciones que exculparían a uno de los detenidos

En rueda de prensa, la abogada ha negado con rotundidad algunas informaciones publicadas sobre la autopsia y que exculparían a uno de los detenidos, muy especialmente a lo referido en la hora aproximada de la muerte de Francisca. “Es mentira de inicio a final”, ha dicho la abogada, pues el informe forense -ha apuntado- no fija ni la hora ni el momento exacto de la muerte y, además, es preliminar. “Un informe forense no habla de quién participa o deja de participar”, ha subrayado, a la vez que ha advertido de que la difusión de datos erróneos puede perjudicar el proceso judicial, que "previsiblemente será juzgado por un tribunal del jurado".

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El hijo menor de la víctima, José Antonio Meneses, ha relatado con detalle ante el juez y después a la prensa que la noche de la desaparición tuvo una “corazonada”. Antes de llamar a la puerta de sus vecinos donde el pasado 11 de marzo encontraron los restos óseos de su madre, escuchó a una persona con “la respiración súper elevada” que caminaba de un lado a otro con nerviosismo.

Cuando "llamé, esa respiración disminuyó de forma brusca". Al abrir la puerta, uno de los hermanos “intentó obstaculizar” la visión hacia el interior de la vivienda y “estaba sudoroso”, ha añadido. Asimismo, ha recordado que en los días posteriores a la desaparición se escuchaban “ruidos de martillo y cincel alucinantes” en la vivienda donde posteriormente se hallaron los restos de su madre. "Unos sonidos que ahora cobran sentido”, ha dicho.

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Los hijos de Francisca Cadenas no sea recordada por las circunstancias de su muerte

También ha explicado que la relación personal con los dos investigados era “normal” tras la desaparición de su madre, sin una cercanía especial, aunque sí hubo contacto en distintas ocasiones. De hecho, Javier ha relatado que uno de los hermanos se le acercó en la calle para desear que el caso se resolviera pronto y que incluso acudió a darles el pésame tras el fallecimiento de un familiar.

Durante la comparecencia de prensa, la familia ha leído un comunicado en el que ha pedido respeto en el tratamiento informativo del caso y ha reclamado que no se difundan detalles innecesarios que incrementen su sufrimiento. Han insistido en que Francisca Cadenas no debe ser recordada por las circunstancias de su muerte, sino por su vida, y han apelado a un “compromiso ético” para informar sin convertir el dolor en espectáculo. Tras nueve años de incertidumbre, afrontan ahora un proceso judicial “largo y duro”, pero confían en que “se haga justicia”.