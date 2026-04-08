Rompen dos lunas del autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou

Claudia Barraso 08 ABR 2026 - 20:58h.

Algunos aficionados del Barcelona han apedreado el autobús donde viajaban los jugadores del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou

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El Atlético de Madrid ha sido recibido entre botellazo y pedradas en el Camp Nou. Algunos aficionados del FC Barcelona han apedreado el autobús donde viajaban los jugadores, provocando la rotura de dos de sus lunas. Los de Pablo Simeone disputan los cuatros de finales de la Champions League contra los blaugranas.

El autobús de los rojiblancos llegaba a las inmediaciones del estadio pasadas las ocho de la tarde. Sin embargo, no han tenido un recibimiento caluroso y amistoso, sino todo lo contrario. Les esperaban algunos de los aficionados del FC Barcelona con botellas y piedras para lanzárselas a las ventanas donde se encontraban los jugadores. Han conseguido provocar daños en la estructura del vehículo, llegando a romper dos lunas, según informa ‘El Desmarque’.

Aunque la llegada de los jugadores de Simeone no ha sido tranquila, los del Barça tampoco han tenido un recibimiento bueno. El ambiente en las zonas de alrededor del estadio ha sido muy tenso. Mucha gente estaba tirando las vallas y provocaban avalanchas entre toda la afición que ha obligado a intervenir a la Policía. Incluso, varias personas han resultado heridas. El Barcelona se enfrenta en Cuartos de final al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Spotify Camp Nou.

Eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona arrancarán este miércoles en el Spotify Camp Nou su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, un cruce que viven por tercera vez en su historia, de nuevo en la antepenúltima ronda, y con el conjunto blaugrana buscando revancha por haber perdido las dos anteriores.

Los dos equipos de LaLiga EA Sports se vuelven a topar este año en una eliminatoria, después de que hace unas semanas se vieran las caras en las semifinales de la Copa del Rey Mapfre con el 4-3 global tras el 4-0 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano y el 3-0 del Spotify Camp Nou, y de que el pasado sábado, el conjunto que entrena Hansi Flick se impusiese 1-2 en el duelo liguero.