El hombre ha sido encontrado medio sumergido en el agua de la zona portuaria de Ribeira
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha declarado que no cabe descartar ninguna hipótesis
El cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad ha aparecido este martes 14 de abril encadenado a una escalera del muelle de Ribeira, en A Coruña, medio sumergido en el agua de esta zona portuaria.
Hasta el momento no se han esclarecido las causas de este suceso, en el que, según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no cabe descartar ninguna hipótesis, barajándose desde un suicidio a una posible muerte violenta, incluido un ajuste de cuentas.
Las investigaciones continúan
Blanco ha señalado que "no es una muerte natural" y que los indicios apuntan hacia un suceso violento pero que, en todo caso, habrá que aguardar a las investigaciones y a la autopsia para determinar "la identificación de esta persona" y las causas y circunstancias de lo acontecido.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de la la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de una lancha de Salvamento Marítimo que acercó a los bomberos del parque de Ribeira hasta el cuerpo para que, con ayuda de una cizalla, pudieran romper las cadenas y soltarlo.
Una vez liberado se trasladó al muelle, donde se esperó a que llegase el juez para levantar el cadáver y trasladarlo al Imelga, donde se le realizará la autopsia.
El delegado del Gobierno sí ha confirmado que el cadáver ha sido hallado encadenado a una de las escaleras del muelle, aunque no se ha podido precisar todavía cuánto tiempo llevaba ahí y en qué momento se habría producido la muerte.
"Vamos a dejar trabajar a la policía y, por lo tanto, en las próximas horas podremos darles más información al respecto", ha agregado.