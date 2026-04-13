Hallados dos nuevos cadáveres de posibles migrantes en la costa de Formentera

Tras el aviso, se activó el protocolo con la presencia del juez de guardia, el forense y el equipo de Policía Judicial, además de los servicios funerarios

Al menos un muerto en una patera llegada a la costa de la Fabriquilla, en Almería

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La Guardia Civil ha intervenido en el hallazgo de dos cadáveres de posibles migrantes en distintos puntos de Formentera y en un intervalo de dos días, según ha confirmado a EFE el instituto armado.

El primero de los sucesos tuvo lugar el 10 de abril, sobre las 20:00 horas, cuando agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera fueron alertados tras ser localizado un cuerpo sin vida en la zona de Cala Pou d’en Miquel Pere.

Tras el aviso, se activó el protocolo con la presencia del juez de guardia, el forense y el equipo de Policía Judicial, además de los servicios funerarios. El segundo hallazgo se produjo en la mañana del 12 de abril, en la playa de Es Pujols. El levantamiento del cadáver se llevó a cabo a las 11:00 horas, procediéndose a su traslado a dependencias funerarias.

Las autoridades han abierto las correspondientes investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos fallecimientos. Estos hechos se producen tras el hallazgo en las últimas semanas de otros tres cuerpos sin vida en las costas de Ibiza y Formentera.

El primero fue localizado el 28 de marzo entre Cala Llenya y Cala Mastella; el segundo, el 1 de abril en la playa de ses Canyes, en Formentera, correspondiente a una mujer; y el tercero, el 4 de abril en la zona de sa Figuera Borda, en Sant Josep. En varios de estos casos, los cuerpos presentaban indicios que apuntan a que se trate de posibles migrantes fallecidos durante la travesía migratoria entre Argelia y las Pitiusas.