Mabel Cupet Sevilla, 26 MAR 2026 - 05:30h.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 22 de marzo en las fiestas del municipio cuando cuatro individuos agredieron a Roberto sin mediar palabra

La Familia busca testigos de la agresión que ha sido denunciada

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La familia de Roberto García ha hecho un llamamiento público para recabar información que permita identificar a los responsables de la agresión que sufrió el joven durante las fiestas de La Herradura, Granada.

El suceso, que tuvo lugar en la madrugada del pasado domingo 22 de marzo, ha causado una fuerte conmoción tanto en el entorno familiar como entre los vecinos de la zona.

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El joven, continua su recuperación en casa

Roberto, de 20 años, continúa recuperándose de las numerosas contusiones y hematomas provocados por la paliza como nos cuenta su padre, Roberto García. Al joven todavía le cuesta asimilar lo ocurrido “Está mejor, pero psicológicamente tocado”. Lo que debía ser una noche festiva en el marco de la feria local acabó convirtiéndose en “una pesadilla”.

Los hechos se produjeron en torno a las 2:30 de la madrugada, cuando Roberto se encontraba en una parada de autobús esperando transporte para regresar a casa. En ese momento, fue abordado por cuatro jóvenes que, sin mediar palabra ni provocación previa, comenzaron a agredirlo de forma violenta.

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Una agresión sin mediar palabra

Según la víctima, la agresión fue rápida y especialmente contundente, sin que tuviera oportunidad de defenderse. Cuatro desconocidos le agarraron y empezaron a golpearle sin piedad, principalmente en la cabeza, con violencia. Mientras tanto, su hermana, que se encontraba con él en ese momento, trató de intervenir para frenar el ataque, pero fue reducida por otras tres personas que la inmovilizaron, impidiéndole prestarle ayuda.

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Roberto ha declarado que no conocía de nada a los agresores y que no hubo ningún tipo de enfrentamiento previo que pudiera desencadenar la agresión. Solo quería pasarlo bien y nunca pensó que se iba a ver envuelto en un suceso como este. En Almuñecar, donde reside Roberto, es un joven muy querido, al que todos los vecinos aprecian y describen como un chico tranquilo que nunca se ha metido en líos.

“Fue una noche muy larga” para la familia

Alrededor de las tres de la madrugada, cuando dormían, Roberto padre recibió la llamada de su hija para contarle lo ocurrido. “Fue una noche muy larga” cuenta con angustia. Su hijo iba a divertirse, como cualquier chaval de su edad. Lo describe como un chico "muy noble, muy bueno y no piensa la maldad que hay. Es grande y robusto, que es lo que le ha salvado la vida”.

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Las primeras informaciones apuntan a que los presuntos implicados podrían ser jóvenes procedentes de Almuñécar, aunque por el momento no han sido identificados oficialmente.

Busan colaboración ciudadana para dar con los agresores

Tras lo ocurrido, la familia ha interpuesto una denuncia ante las autoridades y ha iniciado una campaña de difusión para tratar de recabar cualquier dato que permita avanzar en la investigación. Han pedido la colaboración de posibles testigos o de cualquier persona que disponga de información relevante, especialmente quienes se encontraran en las inmediaciones en el momento de los hechos.

Alguna foto o vídeo ayudaría para esclarecer los hechos y poner cara a estos agresores. Roberto cuenta que se ha puesto en contacto con ellos un matrimonio de Motril para contarle que fueron agredidos por un grupo de jóvenes con el mismo modus operandi.

Piden seguridad ante episodios como este

El caso ha generado inquietud entre los vecinos y asistentes a las fiestas, que lamentan que un evento pensado para la diversión se haya visto empañado por un episodio de violencia de esta gravedad. Reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad en este tipo de celebraciones multitudinarias para evitar que situaciones similares puedan repetirse.

Mientras tanto, Roberto continúa su proceso de recuperación tanto física como emocional, arropado por su familia, que insiste en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.

La investigación sigue abierta y, por el momento, no se ha identificado a los agresores.