La policía francesa ha liberado a un menor que permaneció durante al menos 16 meses encerrado por su padre en una furgoneta

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Un padre de 43 años ha sido encarcelado en Francia después de reconocer que mantuvo a su hijo de nueve años encerrado en una furgoneta durante casi un año y medio. El menor fue localizado el pasado lunes 6 de abril por la policía en Hagenbach, una pequeña localidad de unos 800 habitantes situada en la región de Alsacia, después de que una vecina alertara tras oír lo que describió como "ruidos de un niño" procedentes del vehículo, que estaba estacionado en el patio de un edificio residencial.

Así lo recogen fuentes como 'Le Monde'. Al abrir la furgoneta, los agentes hallaron al niño en condiciones extremas. Se encontraba tumbado en posición fetal, sin ropa, cubierto con una manta y rodeado de basura y excrementos. De acuerdo con el fiscal de Mulhouse, Nicolas Heitz, el menor presentaba un aspecto muy pálido y signos evidentes de desnutrición. Además, había perdido la capacidad de caminar, probablemente debido a haber permanecido largo tiempo inmóvil. Una vez localizado, fue trasladado de inmediato a un hospital de Mulhouse, donde continúa ingresado.

El padre afirma que encerró al menor para que su pareja no le ingresara en un centro psiquiátrico

Durante el interrogatorio, el padre reconoció haber mantenido al menor encerrado y privado de atención desde noviembre de 2024. Según su versión, tomó esa decisión para impedir que su pareja, de 37 años y que no es la madre del niño, lo ingresara en un hospital psiquiátrico, una hipótesis que, tal como señaló el fiscal, carece de respaldo médico. La mujer también ha sido imputada en el marco de la investigación.

El hombre residía con su pareja y con dos niñas de 12 y 10 años -la hermana y la hermanastra del menor, respectivamente-. La mayor explicó a los agentes que llevaba entre cuatro y cinco años viviendo con su padre debido a problemas de carácter psicológico de su madre.

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El menor asegura que fue recluido en una furgoneta entre septiembre y diciembre de 2024

El menor, mientras, ha relatado a los investigadores que la pareja de su padre ya no quería que permaneciera en la vivienda familiar y que pretendía su internamiento. De acuerdo con su testimonio, fue recluido en la furgoneta entre septiembre y diciembre de 2024, cuando tenía siete años, según detalla 'Le Parisien'. Durante ese periodo, su padre le suministraba comida y agua dos veces al día. Disponía únicamente de algunas prendas de ropa y se veía obligado a orinar en botellas de plástico y a defecar en bolsas de basura.

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Asimismo, explicó que no se duchaba desde finales de 2024. En el verano siguiente, pudo acceder temporalmente al piso familiar mientras el resto de la familia estaba de vacaciones. En ese periodo, su padre le facilitó un teléfono móvil para indicarle cuándo podía salir del vehículo o entrar en la vivienda.

Las autoridades han decidido el acogimiento provisional de los tres menores

Vecinos de la zona indicaron que el menor había desaparecido de forma repentina, aunque la pareja había dado a entender que estaba bajo tutela. Algunos afirmaron haber escuchado ruidos en la furgoneta, pero les aseguraron que se trataba de un gato. El colegio en el que el niño estaba matriculado en Mulhouse cerró su expediente después de que la familia comunicara que continuaría su educación por otra vía.

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Según la fiscalía, el padre ha sido imputado por secuestro, detención ilegal y privación de cuidados que pusieron en riesgo la salud del menor. Por su parte, la pareja está acusada de no auxiliar a un menor en peligro y de no denunciar posibles malos tratos. Actualmente, el progenitor permanece en prisión. Él sostiene que su pareja solo tenía sospechas, pero desconocía que el niño estuviera en la furgoneta. Ella, mientras, niega todas las acusaciones presentadas. Las autoridades han decidido el acogimiento provisional de los tres menores, mientras que el niño rescatado sigue hospitalizado, aunque fuera de peligro.