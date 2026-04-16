La autopsia preliminar descarta indicios de criminalidad en la muerte del hombre hallado encadenado en el puerto de Ribeira

La tranquilidad de Óscar Sanz a su llegada al registro del zulo: acudió en coche, aparcó en la puerta y fue junto a su abogado

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El informe preliminar de la autopsia del cadáver del hombre hallado encadenado y sumergido en el puerto de la localidad coruñesa de Ribeira descarta indicios de criminalidad.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han detallado que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia cuando fue hallado el cadáver, ha incoado un procedimiento, aunque será necesario esperar al informe definitivo de la autopsia.

Hallazgo del cadáver y operativo

La alerta del suceso saltó sobre las 07.00 horas de este martes, coincidiendo con la marea baja, y el cuerpo fue localizado entre las escaleras del puerto y un barco.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ribeira, que, trasladados a bordo de una lancha de Salvamento Marítimo, tuvieron que utilizar una cizalla para liberar al hombre fallecido.

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En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del fallecimiento.