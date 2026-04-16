Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

El informe de la autopsia al varón encadenado en el puerto de Ribeira, en A Coruña, descarta indicios de criminalidad

EuropaPress_6753174_exterior_edificio_tribunal_superior_justicia_galicia_coruna (1)
Operativo de emergencias en el puerto de Ribeira, donde fue localizado el cadáver de un hombre encadenado y sumergido. Europa Press
Compartir

El informe preliminar de la autopsia del cadáver del hombre hallado encadenado y sumergido en el puerto de la localidad coruñesa de Ribeira descarta indicios de criminalidad.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han detallado que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia cuando fue hallado el cadáver, ha incoado un procedimiento, aunque será necesario esperar al informe definitivo de la autopsia.

PUEDE INTERESARTE

Hallazgo del cadáver y operativo

La alerta del suceso saltó sobre las 07.00 horas de este martes, coincidiendo con la marea baja, y el cuerpo fue localizado entre las escaleras del puerto y un barco.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ribeira, que, trasladados a bordo de una lancha de Salvamento Marítimo, tuvieron que utilizar una cizalla para liberar al hombre fallecido.

PUEDE INTERESARTE

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Temas