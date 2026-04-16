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Sucesos

La psiquiatra acusada por la muerte de un paciente niega el suicidio y lo atribuye a causas médicas

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La psiquiatra acusada por la muerte de un paciente descarta que tuviera tendencia suicida. EFE
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La jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Carmen Prada, acusada de homicidio involuntario y denegación de asistencia a un paciente, ha asegurado en el juicio que el fallecido nunca tuvo tendencias suicidas y que su muerte se debió a una cardiopatía que se complicó con la ingesta de fármacos antidepresivos.

Durante la primera sesión del juicio, celebrado en la Sección de lo Penal 4 del Tribunal de Instancia de Córdoba, la encausada ha afirmado que la muerte de uno de los pacientes de la Unidad de Salud Mental se debió a una “concatenación evolutiva” que coincide con un accidente y ha descartado que fuera un suicidio.

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Francisco Miguel León Benítez falleció en junio de 2020, según la acusada, por una cardiopatía básica e hígado graso que desembocó en un edema pulmonar, tras la ingesta de medicamentos, fundamentalmente antidepresivos, pero en ningún caso por haberse quitado la vida.

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