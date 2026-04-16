Malena Guerra 16 ABR 2026 - 16:14h.

Óscar Sanz se ha presentado en el registro del zulo de su vivienda muy tranquilo y sin separarse de su abogado

Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther López, presente en la nueva inspección en su antiguo chalé familiar por el zulo descubierto

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La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid autorizó el pasado miércoles una segunda inspección del zulo encontrado en la casa de Óscar Sanz. El registro se ha llevado a cabo hace unas horas, con el principal sospechoso presente, quien acudía sorprendentemente tranquilo y en su propio coche.

El reportero Álvaro Lantada, desde la finca de Traspinedo, ha podido saber cómo ha sido ese segundo registro, donde Óscar Sanz ha estado presente junto a los agentes en todo momento: "En el operativo han participado más de 10 unidades de la Guardia Civil de diferentes grupos que intenta determinar si en algún momento Esther López estuvo en ese habitáculo".

"Se trata de una bodega de unos 12 metros cuadrados que se encontró en el subsuelo de la vivienda. Óscar Sanz ha estado presente durante el registro y hace cuatro años no informó a los agentes de la existencia de esa habitación escondida. El principal sospechoso llegaba a las nueve de la mañana, conduciendo su propio vehículo en compañía de su abogado".

PUEDE INTERESARTE La trampilla del zulo en el que podría haber agonizado Esther López estaba sellada con espuma de poliuretano y tenía baldosas encima

Óscar, muy tranquilo y sin separarse de su abogado

"La jueza autorizaba este pasado miércoles el permiso para buscar pruebas en ese nuevo espacio, pero también en el conjunto de la vivienda, porque incluso se contempla la posibilidad de poder tirar tabiques o de buscar en falsas paredes". Óscar, todavía en libertad, ha llegado a la vivienda en su propio coche. A su lado ha estado su abogado durante todo el registro, pero su actitud parecía muy tranquila, incluso demasiado pausada.

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Los agentes quedaron tan impresionados como el propietario de la vivienda cuando descubrieron aquel sótano que se les pasó por alto en los primeros registros de la casa hace cuatro años. Una habitación que tampoco aparecía en los planos de la casa y que eso hace sospechar a las autoridades de que podría haber más zonas escondidas en el domicilio.

Lo que están tratando de encontrar es cualquier prueba o resto que pueda demostrar que Esther López estuvo en el domicilio agonizando durante casi un día desde que fue atropellada hasta que terminó falleciendo. Buscan restos biológicos de Esther López que reafirmen que murió en esa casa donde ya encontraron una fibra de su ropa. "Es indiferente a efectos de la práctica del juicio porque ya tenemos indicios suficientes para poder enjuiciar a una persona", confirmaba el abogado de la familia de la víctima.

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Las 'manos de bandera' de Esther tras su muerte

En el sumario, las pruebas de la Guardia Civil apuntan a que tras el atropello Esther López, malherida, estuvo en la vivienda. Su móvil, encendido esa madrugada, fue puesto en modo avión cuando la madre de la joven llamó hasta tres veces. Ese dispositivo se conectó a la señal de los vecinos.

Todas estas pruebas junto lo que reveló el móvil y GPS de Óscar Sanz, pudo revelar que Esther López fue arrojada a una cuneta pasadas las nueve de la noche. Las primeras hipótesis apuntan a que, tras ser atropellada, estuvo agonizando durante un día entero. Sin embargo, todavía no han conseguido dar explicación a por qué las manos de la víctima estaban blanquecinas, o más conocidas como manos de bandera, algo que explicaría si hubiese estado en contacto con el agua y la humedad.