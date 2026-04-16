Las autoridades tratan de dar con cualquier prueba que demuestre dónde estuvo Esther López tras ser atropellada

La tranquilidad de Óscar Sanz a su llegada al registro del zulo: acudió en coche, aparcó en la puerta y fue junto a su abogado

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Este jueves se ha llevado a cabo la segunda inspección en la casa de Óscar Sanz tras descubrir un zulo escondido en el suelo de una de las habitaciones. En los primeros registros los agentes pasaron por alto este sótano oculto y el principal sospechoso tampoco mencionó nada de su existencia, ni constaba en los planos de la casa.

Óscar Sanz llegaba a las nueve de la mañana a la finca de Traspinedo en su propio coche. Durante el registro no se separó de su abogado ni perdió los nervios, todo lo contrario, estaba muy relajado mientras se recogía cualquier tipo de prueba de ese zulo que había conseguido pasar desapercibido. Fue el nuevo propietario de la casa familiar el que, haciendo reformas, encontró la trampilla escondida debajo de una baldosa.

Las autoridades se han centrado en esta segunda inspección autorizada por la jueza, en encontrar cualquier tipo de resto o prueba que pueda demostrar que Esther López estuvo en ese zulo agonizando tras ser atropellada hasta terminar falleciendo. La aparición del zulo ha sido clave para dar un giro al caso, por lo que los agentes se plantean incluso derribar tabiques para ver si la casa tiene más escondites.

Qué había dentro del zulo

Las hipótesis del caso de Esther López plantean que pueda haber paredes falsas en la vivienda de Óscar Sanz. No descartan ninguna posibilidad tras el hallazgo de una habitación que llevaba oculta años. El zulo es una sala muy pequeña, de apenas 12 metros cuadrados y dos metros y medio de altura a la que se accede a una trampilla completamente oxidada por el paso del tiempo y por el agua que hay dentro de él.

El objetivo principal es encontrar alguna prueba que sirva para cotejar con los restos de Esther López. En su cuerpo se encontraron restos de pintura azul y de unas fibras que podrían ser de este cuarto escondido, pero por el momento las autoridades no han podido demostrara que la víctima hubiese estado allí tras ser atropellada, pese a todas las pruebas que siguen apuntando a Óscar Sanz.