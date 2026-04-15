La hermana de Esther López pide, tras las novedades, que "no perdamos el norte de una investigación más que perfecta y más que cerrada con un juicio a la espera por asesinato"

La trampilla del zulo en el que podría haber agonizado Esther López estaba sellada con espuma de poliuretano y tenía baldosas encima

Compartir







La hermana de Esther López ha reaccionado al hallazgo de una especie de zulo en la excasa de Óscar. Lo ha hecho para dejar claro que más allá de este hallazgo, del que no advirtieron ni Óscar ni su familia durante las inspecciones de los investigadores en la casa, la investigación del asesinato de su hermana ha sido más que perfecta y que, de hecho, está a la espera de juicio con un Óscar, acusado de asesinato.

PUEDE INTERESARTE La jueza autoriza a la Guardia Civil un nuevo registro en la casa del acusado de la muerte de Esther López

La hermana de Esther López ha puesto en valor cómo la fiscalía presenta los hechos por los que acusa a Óscar, destacando que en sus conclusiones señala que fue "una discusión entre Esther y Óscar la que provocó que ella se fuera andando del lugar" y que "el acusado, que conducía un vehículo a menos de 40 por hora alcanzó a Esther por la espalda con la intención de matarla por la espalda al nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo, lo que ocurrió en las inmediaciones del domicilio de Óscar en El Romeral de Traspinedo".

La fiscalía señala que "las lesiones no eran mortales en sí mismas, por lo que la víctima estaba viva tras el atropello, no siendo socorrida por el acusado, dejando que se produjera el resultado de muerte".

PUEDE INTERESARTE Las piedras junto al cadáver de Esther López y las manchas de pintura azul en su ropa, claves para saber si estuvo en el zulo

Esta contundente acusación de la Fiscalía, señala la hermana de Esther, se ha producido "mucho antes del hallazgo de este zulo", y se ha basado "en pruebas y certezas objetivas". La reacción de la hermana de Esther se producen tras las palabras de Óscar, que mantiene su libertad tras 4 años de investigaciones, en El tiempo Justo, en las que criticaba que se llamara zulo a una bodega y en la que señalaba que “la UCO miente y manipula, y lo digo así de claro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El sospechoso criticó el trabajo realizado durante los días de registro en su vivienda, llegando a emplear descalificaciones graves hacia los agentes. También relató un episodio que calificó de “poco serio”, en el que asegura que los investigadores confundieron un maniquí de su hija con el cuerpo de la víctima.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Óscar insiste en su inocencia y en que seguirá colaborando: “Yo no me escondo. Voy a trabajar, salgo a la calle… claro que voy a acompañar a la Guardia Civil si hay registros”.

A este respecto, la hermana de Esther López ha señalado en un comunicado en redes sociales que la actitud de Óscar sigue siendo "obstruccionista, embustera y mentirosa", algo que no le sorprende en una persona que lleva 4 años acusando a los investigadores de "mentir, de inventar y de manipular pruebas". En este sentido, la hermana de Esther recuerda algunas de las acusaciones vertidas por Óscar a lo largo de las investigaciones.

Entre ellas, el principal acusado del asesinato de Esther López ha dicho que él nunca la llamó después de atropellarla para encontrar su móvil, que no llamó dos veces a media mañana para saber si su teléfono estaba apagado, que no intentó involucrar a otras personas y amigos de Esther en su desaparición, que no volvió a Traspinedo a medio día con el teléfono en modo avión, que no buscó en su móvil más de una docena de veces la curva en la que se encontró el cadáver.

Óscar ha negado también, recuerda Esther, que volviera sin su móvil para tirar a Esther en la cuneta, que estuviera en el lavadero donde fue grabado su coche el día 13.

No es la primera vez que Óscar acusa a la UCO, argumenta también la hermana de Esther en su comunicado en redes. Ya dijo que "su coche no tenía ningún golpe y que se lo dio la propia UCO, que no borró dos veces la centralita de su coche, algo que de lo que también acusó a la UCO, y que el ADN de Esther en su coche también lo colocó allí la UCO".

Todo ello antes de la aparición de ese zulo del que la hermana de Esther recuerda que la familia no dio ningún detalle de su existencia pese a haber tenido a la Guardia Civil varios días rastreando las habitaciones de esa vivienda.

La familia de Esther lamenta el "retraso en el juicio y el aumento del dolor que puede suponer este nuevo hallazgo para ellos", aunque "respetan la obligación de la Justicia y de la Guardia Civil".

Lo que sí deja claro Inés López, es que hasta en cinco ocasiones han pedido el ingreso de Óscar en prisión provisional por el riesgo de destrucción de pruebas, algo en lo que cree, a la vista de las novedades, el tiempo les ha dado la razón porque "un Óscar en libertad solo entorpece, miente y ataca una investigación excelente llevada a cabo por los mejores investigadores de la Guardia Civil".

Termina la hermana de Esther López dando las gracias a los medios que respetan su dolor y a todas las personas que les dan su apoyo en esta "agonizante pesadilla".