El policía Alonso Miguel G.D., que se declaró inocente tanto en su primera declaración como en su último turno de palabra, ha afrontado hasta siete sesiones de este juicio

La hija del policía acusado de matar a su mujer en Ceuta: niega el accidente y señala a su padre como “maltratador y asesino”

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Un jurado popular ha vuelto a declarar culpable, por segunda vez, a un agente de la Policía Local de Ceuta por el asesinato de un tiro a su mujer en el domicilio de ambos en el 2022 y por lo que ya fue condenado en 2025 a 35 años y 6 meses de prisión.

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha acogido este jueves el veredicto final del jurado -conocido cerca de esta medianoche- que ha determinado la culpabilidad del acusado, después de haberse tenido que repetir el juicio tras haberlo ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por falta de motivación del anterior jurado y de la presidenta de la sala.

El policía Alonso Miguel G.D., que se declaró inocente tanto en su primera declaración como en su último turno de palabra, ha afrontado hasta siete sesiones de este juicio que contó con el testimonio de la hija mayor del matrimonio, que en el momento de los hechos tenía 17 años.