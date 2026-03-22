Las autoridades continúan investigando el crimen de Francisca Cadenas Márquez, que desapareció el 9 de mayo de 2017

La reacción de Julián al escuchar a la abogada de la familia de Francisca Cadenas decir que la agredió sexualmente

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BadajozLas autoridades continúan investigando el crimen de Francisca Cadenas. Por el momento, los dos hermanos detenidos por la muerte de la mujer se encuentran en prisión provisional después de que el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decretase su ingreso el pasado 14 de marzo.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso y qué incógnitas quedan por resolver?

Su desaparición: el 9 de mayo de 2017

Francisca Cadenas Márquez desapareció el 9 de mayo de 2017 mientras despedía a unos amigos cerca de su casa en el centro de Hornachos. En el momento de su desaparición, vestía mallas deportivas, camiseta rosa de manga corta y zapatillas.

Durante años, las autoridades buscaron sin éxito cualquier rastro sobre su paradero. El caso fue cerrado por la Guardia Civil en 2019, pero la Unidad Central Operativa (UCO) retomó la investigación que ha permitido finalmente hallar sus restos.

La detención de los dos hermanos

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil interrogaban el pasado lunes 9 de marzo a dos personas en el marco de la investigación que sigue por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos. Después de la toma de declaración, agentes de diversas unidades de la Guardia Civil participaron en el registro de la vivienda de los dos investigados en el caso, y encontraba restos óseos en la propiedad.

Finalmente, el hermano menor de los detenidos en Hornachos confesaba ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y exculpaba a su hermano. La confesión se produjo ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra, donde permanecen detenidos después de que este pasado miércoles fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda.

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La confesión de 'Juli'

El menor de los dos hermanos detenidos y en prisión por la muerte en Hornachos de Francisca Cadenas, Julián González, reconoció que sufrió un "brote" que le llevó a "coger, zarandear y tirar" a dicha mujer cuando ésta entró en su casa accediendo por la puerta "entreabierta" para preguntar por un familiar y descubrirle --añade-- cuando estaba preparándose "una raya de cocaína".

De este modo lo señaló en su declaración realizada el pasado día 14 ante el juez encargado de la instrucción del caso, y durante la cual también añadió que tras dichos hechos él comprobó cómo se encontraba Francisca Cadenas y se reconoce "casi seguro" de que ésta había fallecido.

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Así lo apunta Julián en respuesta a preguntas de su abogado, José Duarte, en las cuales el menor de los dos hermanos en prisión por la muerte de Francisca Cadenas añade que tras lo ocurrido él entró "en pánico" e intentó "por todos los medios que nadie en ese momento por lo menos se entere de lo sucedido".

En su declaración, Julián además explica en respuesta a preguntas de su abogado que se encontraba en su domicilio cuidando de su tío la noche del 9 de mayo en la que se perdió la pista de Francisca Cadenas, y que su hermano, Manuel, estaba "en el hospital" cuidando de su padre.

La autopsia revela que Francisca sufrió una fuerte agresión

La autopsia apunta a que la mujer murió tras sufrir una fuerte agresión. Los primeros análisis forenses indican que la víctima recibió numerosos golpes antes de fallecer y que después habría sido descuartizada.

Según ha adelantado Prensa Ibérica, el estudio de los restos óseos muestra múltiples traumatismos en el cráneo, además de fracturas en la cara y el torso. En la autopsia también se han detectado varias costillas rotas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión violenta.

El posible crimen sexual

Por otro lado, distintos indicios hacen sospechar que todo pudo ir más allá de la agresión física; algo que debe ser probado y que apunta directamente hacia un posible móvil sexual.

Tras las grabaciones de sus conversaciones por parte de la UCO desde octubre de 2024, cuando lograron la autorización judicial para instalarles micrófonos en sus coches y su domicilio, los agentes pudieron constatar que durante todo este tiempo, hasta la detención de ambos, los hermanos no dejaban de recrearse en múltiples ocasiones con numerosas referencias a la noche del crimen y a la víctima, a la que cosificaban y sobre la que llegaban a hablar de sus partes íntimas.

En una de esas grabaciones, se escucha, de hecho, al hermano mayor diciéndole a Julián: “O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca".

Según los investigadores, "Julián habría hecho partícipe con anterioridad a Manuel de su intención de mantener relaciones sexuales con Francisca" y este último, con su reproche, “podría estar haciendo referencia a una posible agresión” física o sexual sobre la víctima, algo que igualmente se investiga.

“A día de hoy hay indicios de que pudo haber un móvil sexual”, ha dicho al respecto la abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero

¿Cuál fue el objeto o arma del crimen de Hornachos?

Los resultados forenses apuntan así a que la mujer, de entonces 59 años, murió a causa de numerosos golpes. De hecho, entre las fracturas habrían detectado una en el hueso hioides, situado en la zona del cuello; un tipo de lesión que suele aparecer en casos de traumatismo en la laringe y puede ser también compatible con un intento de estrangulamiento.

Por todo ello, otra incógnita que permanece sin determinarse es cómo causaron la muerte a Francisca y, si usaron uno o varios objetos, cuáles fueron. No se ha informado, hasta el momento sobre un arma homicida.