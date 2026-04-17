Claudia Barraso 17 ABR 2026 - 20:09h.

Un hombre ha sido apuñalado en el pecho por otro tras una violenta discusión en una calle de Gran Canaria

Un menor de 14 años, detenido por intentar apuñalar a un portero de fútbol en Aranjuez: la víctima se defendió y el cuchillo le atravesó la mano

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Un hombre ha resultado herido de gravedad este viernes tras ser apuñalado en el tórax en la calle Gelu Barbu Bailarín, en el barrio de Jinámar, en Las Palmas de Gran Canaria.

Las autoridades recibieron el aviso sobre las cuatro de la tarde. Los servicios de emergencia acudieron hasta el lugar de los hechos rápidamente donde atendieron al hombre que presentaba una herida muy profunda en el pecho provocada por un arma blanca. Los sanitarios consideraron necesario su traslado urgente a un centro hospitalario.

La víctima y el presunto agresor se conocían y las primeras hipótesis apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. Además, hay varios testigos que han confirmado al medio ‘Canarias 7’ que antes del apuñalamiento, ambos tuvieron un enfrentamiento violento.

Los testigos han confirmado a los agentes a cargo de la investigación que ambos comenzaron a discutir hasta que el presunto agresor sacó una arma blanca y le apuñaló en el pecho. El herido cayó al suelo y fue atendido allí mismo por los sanitarios, que lograron estabilizarle y trasladarle a tiempo al hospital.

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Continúan buscando al presunto autor

La Policía Nacional ha abierto una investigación y confirman que han identificado al supuesto autor de los hechos. Por el momento, tratan de recabar las pruebas necesarias para poder localizarle lo antes posible y poder detenerle como autor del ataque al hombre, que se encuentra ingresado en el hospital debido a la gravedad de la herida provocada.

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Las autoridades han confirmado que, pese a la gravedad de la herida con la que acudió a urgencias, el herido evoluciona favorablemente y ya se encuentra fuera de peligro. Los agentes no han informado de que hayan podido detener al autor de la agresión, pero están muy cerca de hacerlo porque ya saben su identidad, pero no saben dónde pudo haber ido tras el ataque.