El dispositivo se desarrollará los días 18 y 19 de abril e incluirá la participación de voluntarios a pie, drones y perros

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y podría llevar gorra

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Jarandilla de la VeraLa Asociación Guardias Civiles Solidarios y la Asociación Subiendo Montañas han reanudado este sábado las labores de búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) el pasado 2 de abril, tras la finalización sin resultados del operativo organizado por la Guardia Civil.

Según ha informado el colectivo, el dispositivo se desarrollará los días 18 y 19 de abril e incluirá la participación de voluntarios a pie, drones y perros de búsqueda.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

En este sentido, se ha avisado a la población de que durante las tareas "pueden escucharse sonidos similares a enjambres de abejas debido al uso de aeronaves no tripuladas".

La intención es revisar una serie de zonas que se encuentran ya marcadas y que en muchos casos se habrían revisado anteriormente, pero con la aplicación de otro método de búsqueda, recoge la organización.

Según han expuesto, para ello sólo es necesario un grupo de 50 de personas acostumbradas a andar por cualquier tipo de terreno, que se encuentren en forma y lleven material de protección, los cuales han recibido las últimas instrucciones a las 9:00 horas en el camping de Jarandilla antes de iniciar la búsqueda.

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De acuerdo con los datos recabados por la Guardia Civil, la desaparición fue comunicada en torno a las 00:05 horas del viernes, 3 de abril, después de que el hombre, que se encontraba alojado en un campamento de la localidad, saliera momentáneamente y no regresara.

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y podría llevar gorra y un chaleco verde.

Asimismo, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.

La asociación ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda contribuir a su localización