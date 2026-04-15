El joven de 20 años había sido diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista y pasaba por un mal momento de salud mental

La Policía Nacional busca a Ares Miguel Tiziano, un joven de 20 años desaparecido desde el pasado jueves en Zaragoza

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La Policía Nacional ha confirmado que el cuerpo sin vida localizado este martes por la tarde en el barrio de Movera, cerca de la confluencia entre los ríos Gállego y Ebro, en Zaragoza, corresponden al joven de 20 años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), Ares Miguel Tiziano, desaparecido el pasado 20 de noviembre.

El protocolo policial se ha activado este martes, después de que un ciudadano llamara al 091, en torno a las 18.00 horas, para alertar de la presencia del cuerpo.

Problemas de salud mental

Ares desapareció de su casa en Zaragoza el pasado 20 de noviembre, momento en el que su familia denunció su falta y puso en marcha la colaboración con las autoridades para tratar de localizar al joven de 20 años.

Precisamente fue su familia la que dio a conocer que Ares estaba diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), al tiempo que pasaba por un momento de problemas de salud mental, motivo por el que su desaparición fue considerada como "inquietante", informa el Periódico de Aragón.