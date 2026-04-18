Hacia las 19:30 horas, el 112 Galicia atendió el aviso de un particular que vio al hombre pidiendo ayuda en el agua

Fue rescatado y trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde finalmente falleció

Compartir







A CoruñaUn hombre ha muerto tras haber sido rescatado del agua este viernes por la noche en el entorno de la Torre de Hércules, en A Coruña, han confirmado a EFE fuentes de emergencias.

Hacia las 19:30 horas, el 112 Galicia atendió el aviso de un particular que le vio pidiendo ayuda en el agua, relato que también confirmaron los agentes de la Policía local.

PUEDE INTERESARTE Muere una joven embarazada y su bebé tras sufrir ella un atragantamiento en Beniel, en Murcia

El hombre fue rescatado pero finalmente falleció en el hospital

Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia contactaron con personal de Salvamento Marítimo y se activaron el helicóptero Helimer y una embarcación de la Guardia Civil, mientras que el equipo acuático del Parque de Bomberos de A Coruña envió una dotación con embarcación a ese punto.

Precisamente, fue este equipo el que sacó a la víctima del agua, que vestía traje de neopreno, y le practicaron las primeras maniobras de reanimación en su traslado al muelle de Oza.

PUEDE INTERESARTE Muere una joven que se precipitó desde un edificio de Castellón el Viernes Santo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta allí se desplazaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia, que le llevaron en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde falleció poco después