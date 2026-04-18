Los restos óseos hallados en Abadín, Lugo, corresponden a Enrique Bolívar, un octogenario que desapareció en septiembre de 2023

La muerte de Enrique la ha asumido Javier Montero, vecino de la zona, que confesó haberlo atropellado accidentalmente

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LugoLos restos óseos hallados en un pinar de Abadín (Lugo) corresponden a Enrique Bolívar, un octogenario vecino de ese municipio que desapareció en septiembre de 2023 en el barrio de Fontepresa y cuya muerte ha asumido otro de los residentes de la localidad, Javier Montero, quien confesó este mes que lo atropelló accidentalmente.

La Guardia Civil ha confirmado este sábado que las actuaciones técnico-científicas sobre los restos óseos que fueron localizados en el lugar de Quendes por investigadores del instituto armado en coordinación con médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia, han servido para obtener un perfil genético único.

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La investigación

Este ha sido contrastado con el ADN de referencia atribuido a Enrique Bolívar, que fue obtenido a partir de indicios biológicos recogidos en sus efectos personales intervenidos en su domicilio, y el cotejo ha determinado la coincidencia genética.

En todo caso, precisa la Guardia Civil, el informe emitido tiene carácter provisional y se encuentra pendiente la validación final mediante la emisión del correspondiente informe definitivo por parte del servicio de criminalística.

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La investigación continúa abierta, centrada en la determinación de las circunstancias y causas relacionadas con los hechos.

Se intentó deshacer del cadáver en un pinar tras atropellarlo

La persona que presuntamente lo atropelló mortalmente de forma accidental, que tiene 41 años, cumple condena en el centro penitenciario de Bonxe por otra causa.

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Según confesó, trató de deshacerse del cadáver en un pinar de la parroquia de Quende y, según fuentes de la investigación, él mismo indicó la zona en la que habría ocultado el cuerpo durante una reconstrucción de los hechos realizada en presencia de la jueza de Mondoñedo encargada del caso.

A partir de ese momento, la Guardia Civil desarrolló varias operaciones de búsqueda en el pinar señalado con la participación de efectivos de la Policía Judicial, el Grupo de Apoyo Operativo, patrullas de Seguridad Ciudadana y guías caninos desplazados desde Madrid, además del empleo de un georradar.

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Esas labores permitieron dar con varios restos óseos que corresponden a la persona desaparecida.

Está previsto que el autor confeso de la muerte del anciano preste declaración el próximo lunes, a partir de las 09:30 horas y en el Juzgado de Mondoñedo que se ha hecho cargo de la causa.