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Sucesos

Muere un hombre en Lugo tras avisar a Emergencias de que había sufrido un accidente de tractor

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Lugar del accidente en A Pobra do Brollón, donde un hombre falleció tras volcar su tractor durante labores agrícolas. Europa Press
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Una persona ha fallecido este jueves en el ayuntamiento lucense de A Pobra do Brollón tras sufrir un accidente con su tractor, según ha informado el 112 Galicia.

Este tipo de siniestros son relativamente frecuentes en zonas rurales, especialmente durante labores agrícolas, donde el uso de maquinaria pesada como tractores implica riesgos elevados, sobre todo en terrenos irregulares o con pendiente.

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En concreto, el suceso tuvo lugar en la parroquia de San Cosme de Liñares en torno a las 15.30 horas, cuando el propio implicado llamó a la Central de Emergencias para alertar del accidente y solicitar asistencia médica, aunque indicó que no estaba atrapado por el vehículo.

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De este modo, se solicitó la intervención de los Bomberos de Monforte, del GES de Quiroga, de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil. Asimismo, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

A pesar del despliegue de emergencias, el hombre falleció en el lugar del accidente.

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