La familia no sabe nada de la joven de 17 años desde hace diez días, creen que la joven se ha fugado a Madrid de forma voluntaria con un chico al que conoció el pasado verano

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Nerea, una joven de 17 años, desapareció el pasado 6 de abril en la localidad valenciana de Alginet. Desde entonces, Anuska, su madre, no sabe nada de ella. Ese domingo, madre e hija pasaron el día juntas y después Nerea se fue a casa de su abuela en Alginet a dormir. "Al día siguiente desapareció. Mi madre me dijo que faltaba ropa, y también se había llevado algunos objetos personales y el móvil", cuenta la mujer en Levante.

La familia de Nerea cree que la joven se ha marchado voluntariamente de casa y que se encuentra en Madrid con un chico al que conoció el pasado verano. El joven de origen magrebí estuvo viviendo en Alginet hasta marzo, cuando se trasladó a la capital de España. “Vino el Viernes Santo y el lunes se la llevó”, afirma la madre, que explica que el chico volvió a Alginet durante la Semana Santa a pasar unos días.

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Desde entonces, ya han pasado diez días y no han podido contactar con Nerea. "Ya no enciende ni el móvil", lamenta la madre, que también ha llamado al chico sin éxito. “He intentado contactar con el novio, pero me ha bloqueado”, asegura.

Esta no es la primera vez, que Nerea se marcha de casa. La anterior ocasión, la intervención de la abuela, con la que mantiene una profunda relación, fue decisiva. "Llamó a mi madre y estuvieron hablando y acabó volviendo a casa, pero ahora no ha llamado ni a su abuela”.

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Búsqueda en Madrid

Para recabar la información que necesitan para encontrarla, la familia se plantea realizar algún acto público en Madrid, donde creen que se encuentra. Además, la madre ha pedido ayuda económica para contratar un abogado que les asesore con los pasos que deben de seguir.

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De momento, la familia espera noticias de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, y a la que han facilitado toda la información de la joven y de su pareja. “No vamos a reclamarle nada, sólo queremos que vuelva con nosotros”, asegura la madre.