Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de asesinato al hombre que mató a su pareja en Matamala de Almazán, Soria

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Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de asesinato con alevosía al hombre acusado de matar a golpes a su pareja en Navidad de 2022 en Matamala de Almazán, Sori).

También ha considerado al acusado culpable de los delitos de daños en la vivienda de la víctima por el incendio que intentó provocar para ocultar pruebas con un tronco incandescente de una estufa.

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El jurado popular ha hecho público este lunes el resultado de su deliberación, que ha comenzado esta misma mañana cuando la jueza del caso les ha entregado el objeto de veredicto tras la celebración de la vista oral celebrada la pasada semana.

Piden 25 años de cárcel

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha reclamado a la jueza la imposición de una pena de cárcel de 25 años por el delito de asesinato con alevosía con agravantes de parentesco y género, y dos años de prisión por el delito de daños en la vivienda, ambas penas solicitadas también por parte de las acusaciones particulares.

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En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones han solicitado que el detenido indemnice con 100.000 euros a la hija de la víctima, con la que no convivía ni existía dependencia económica, 50.000 euros a la madre por los perjuicios morales causados, así como 12.000 euros para los dos hermanos.