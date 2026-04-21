El acusado emprendió la fuga aprovechando un receso de varios días en el juicio

Suspenden el juicio del 'pique' de la M-30 hasta dentro de una semana: el jurado se disolverá si no se localiza al acusado desaparecido

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Las autoridades continúan buscando al fugitivo identificado como Francisco M.S., quien permanece en paradero desconocido desde que, aprovechando un receso de varios días en la vista que le juzgaba por el denominado ‘pique mortal de la M-30’, emprendiese una huida que se extiende ya 10 días y que motivó que la magistrada encargada de la causa emitiese una orden de detención e ingreso en prisión contra él.

De 38 años y natural de Loeches, al este de la Comunidad de Madrid, nadie en su localidad dice tener tampoco pistas sobre el lugar en el que se encuentra, mientras agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y la Policía Local trabajan para localizarlo.

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Francisco M., acusado de matar a un médico en el pique mortal de la M-30

Su repentina fuga se constató después de que no se presentase a una de las sesiones del juicio con jurado popular que se realiza en la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en el marco del llamado ‘pique mortal’ de la M-30, ocurrido en julio de 2021.

Ese día, a aproximadamente las 11:30 horas, el acusado, ahora prófugo y con una orden de busca y captura, conducía un vehículo a nombre de su hermana acompañado en ese momento de su pareja. Fue entonces, en pleno túnel de la M-30, en un tramo limitado a 70, cuando el fugado Francisco M., en un absurdo pique que resultó mortal para un tercero, se enzarzó con otro vehículo circulando a más de 170 kilómetros por hora.

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La acción temeraria entre ambos vehículos se prolongó durante varios kilómetros y acabó dramáticamente con un choque en cadena. Uno de los coches alcanzados fue el de un médico, padre de un hijo y que esperaba el nacimiento de otro, que en esos momentos regresaba de una jornada de trabajo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

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El facultativo murió como consecuencia del fatal impacto en lo que la Fiscalía rechaza limitar a un accidente, subrayando la conducta “absolutamente temeraria” mantenida por los implicados en el pique mortal. Por eso, reclama para ellos 15 años de prisión por homicidio, conducción temeraria y lesiones, mientras la acusación particular, ejercida por la familia del médico, contempla ahora ampliar la petición de la pena para Francisco M. ante su fuga, la cual ya ha ocasionado, de hecho, que se haya tenido que suspender el juicio al no ser localizado.

En estas circunstancias, el jurado popular se disolverá si la búsqueda para dar con su paradero no da resultado.

Mientras tanto, en Loeches, donde son muchos los que apuntan que era frecuente verle con coches de lujo y que su nivel de vida no encajaba con el trabajo de repartidor que decía tener, nadie sabe sobre su paradero, tal como recoge El Mundo, que citando testimonios de habitantes de la localidad apunta que algunos vecinos coinciden en que el acusado iba siempre con “muchos coches distintos” y “siempre caros”, arrojando dudas sobre aquello a lo que se dedicaba realmente.