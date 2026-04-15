Ordenan la búsqueda y captura, además del ingreso en prisión, de uno de los implicados en el pique mortal de la M-30 tras no presentarse a declarar

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La juez de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la búsqueda, captura e ingreso en prisión de Francisco M.S., uno de los dos acusados por el pique en la carretera de circunvalación M-30 de Madrid que causó la muerte de un tercer conductor y que no ha acudido esta mañana a declarar.

Este miércoles era el turno de las declaraciones de Rafael M.F. y Francisco M.S., los dos acusados por protagonizar un pique en julio de 2021 en los túneles de la M-30 a más de 170 kilómetros por hora, en el que impactaron con un tercer vehículo en el que viajaba Juan A.L., médico de profesión, que murió en el accidente.

La Fiscalía pide quince años de prisión para cada uno de los dos acusados. A las 10:00 horas, con todo a punto para iniciar el juicio y las defensas presentes en la Audiencia, Francisco M.S. no ha aparecido, lo que ha provocado una suspensión durante más de dos horas para intentar localizarle.

Mantienen el juicio por si aparece el acusado

La Guardia Civil se ha personado en el domicilio de Francisco, en el municipio madrileño de Loeches, pero no le han encontrado ni en su vivienda ni en los alrededores. La sesión del juicio prevista para mañana se mantiene por si aparece el acusado ausente.

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Pero si no se presenta en el plazo de cinco días, el jurado deberá disolverse y empezar de nuevo el juicio, según fuentes judiciales. Fuentes presentes en el juicio han expresado su sorpresa por la ausencia del acusado, que sí que ha acudido el resto de los días anteriores y que ha firmado regularmente en los juzgados.

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Francisco M.S. está acusado por conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones. Mientras, a Rafael M.F. se le acusa de un supuesto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al ir al volante sin permiso por pérdida de puntos