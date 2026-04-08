Los policías que investigaron el pique mortal en la M-30 declaran que no habían visto un accidente así "por el nivel de violencia"

Uno de los acusado del pique mortal de los túneles de la M-30: "No dejaré de arrepentirme jamás"

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Dos policías que investigaron el accidente ocurrido el 25 de julio de 2021 en los túneles de la M-30 de Madrid han declarado este miércoles en el juicio que se debió a un pique con sus vehículos entre los dos acusados, uno de los cuales chocó con otro causando la muerte de su conductor, pero "pusieron en peligro la vida de otras personas".

"Hay maniobras que ponen los pelos de punta", ha comentado uno de los agentes de la Policía Municipal en referencia a la carrera que protagonizaron los acusados esquivando a otros usuarios de la vía durante unos cinco kilómetros dentro del túnel, distancia que recorrieron en unos dos minutos, por lo que estiman que fueron a una velocidad media de unos 140 kilómetros por hora cuando el límite es 70.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reanudado este miércoles el juicio con jurado a Rafael M.F. y a Francisco M.S., para cada uno los cuales el fiscal pide 15 años de prisión. A Rafael M.F. por supuesto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un cuarto conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al ir al volante sin permiso por pérdida de puntos.

Los cargos de los dos acusados en el accidente

Francisco M.S. está acusado por conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones. En su escrito de acusación el fiscal relata que sobre las 11:30 horas del 25 de julio de 2021 ambos acusados iniciaron un pique conduciendo a gran velocidad en paralelo, realizando cambios bruscos de carril y adelantamientos peligrosos en zigzag a otros conductores.

Añade que en un momento dado los dos coches se encontraron con una columna de vehículos que circulaban a la velocidad reglamentaria y Rafael M.F. impactó con la parte trasera de otro automóvil, que salió proyectado hacia delante 35 metros y cuyo conductor, un médico de 35 años, murió a causa del brutal impacto. El coche de la víctima impactó a su vez con otro vehículo en el que viajaba un conductor que sufrió lesiones.

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Francisco. M.S. abandonó el lugar a gran velocidad sin auxiliar a las víctimas, siempre según la Fiscalía. Los policías municipales que han comparecido han explicado que el pique comenzó cuando el BMW que conducía Francisco M.S., que iba acompañado por su novia, le dio ráfagas al Fiat que llevaba Rafael M.F..

Una persona murió tras chocar contra uno de ellos

Los agentes han dicho que Rafael M.F. se apartó y sin que le encuentren explicación Francisco M.S. en lugar de seguir cuando le adelantó se pudo delante del Fiat y frenó. Han indicado que sin sepa el motivo, ya que además hay un tramo del que no hay grabación de imágenes, comenzó "un pique, una carrera o una persecución" a gran velocidad en la que las maniobras más peligrosas las realizó Rafael M.F., que terminó chocando por alcance con el coche de la víctima mortal.

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Por otra parte han recordado que según algunos testimonios que recabaron, Rafael M.F. le pidió a alguien tras el accidente si le podía sacar del lugar del siniestro para irse antes de que llegara la Policía, pero terminó siendo detenido en el lugar tras dar positivo en el test de drogas. Los agentes han manifestado que media hora más tarde del accidente Francisco M.S. llamó al 112 para decir que quería relatar un accidente en el que se había visto implicado y en el que aseguraba que había sufrido una persecución.

Han añadido que le citaron por la tarde, donde comprobaron que su coche era el BMW que salía en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la M-30, y le comunicaron que quedaba como investigado. También ha testificado un policía municipal ya jubilado que se personó en el lugar del accidente, que ha dicho: "He estado treinta años en Atestados, he visto de todo pero como este accidente pocos por el nivel de violencia del impacto; había mucho caos".