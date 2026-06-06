Olga fue abandonada durante su infancia y criada con las religiosas de la Congregación hijas de Santa María de la Providencia

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice anima a los jóvenes durante la Vigilia a "cambiar la historia" y a hacerlo "con el amor"

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El papa León XIV ha visitado el centro CEDIA de Cáritas Madrid en su primer día de viaje apostólico en España. Allí ha podido escuchar las historias de personas vulnerables como, por ejemplo, el relato de una madre de mellizos y el de un migrante que encontró acogida en una parroquia.

Pero entre la multitud que ha acudido para verle, se encontraba Olga. Ella es una chica rusa con autismo de 23 años que buscaba cumplir hoy su sueño: darle un abrazo al santo padre. Y la joven, que le había escrito en una tarjeta "te quiero mucho" al pontífice, lo ha conseguido.

"Quiero ser santa", ha asegurado la joven

Olga fue abandonada durante su infancia y criada con las religiosas de la Congregación hijas de Santa María de la Providencia. Elisabet, la madre superiora de la congregación, ha acompañado a la joven en la segunda ocasión en la que ha podido ver a León XIV. La primera vez fue en Roma, "pero desde muy lejos".

"Quiero ser santa", ha asegurado la joven a la entrada del CEDIA. Justo en ese momento, el Papa ha salido y se ha acercado a muchos de los presentes e incluso se ha tomado una foto con algunos de ellos. Olga ha podido cumplir ese sueño que tenía y ha abrazado al pontífice.

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El papa León XIV ha afirmado que la caridad "no admite demoras". Así lo ha dicho durante su discurso, donde ha confesado que se siente "un madrileño más" y parte de "una gran y maravillosa familia en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor".