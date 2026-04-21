Piden seis años de cárcel para el lotero acusado de apropiarse de una primitiva millonaria y para su hermano
Fiscalía y acusaciones creen que actuaron con "opacidad" para lograr cobrar el premio
El lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva millonaria niega que se lo ocultase al dueño: "Es mentira"
La Fiscalía y las acusaciones particulares han mantenido su petición de seis años de cárcel para el lotero de A Coruña acusado de apropiarse de una primitiva millonaria y para su hermano, delegado de Loterías en la provincia.
Peticiones de condena
El Ministerio Público solicita para el lotero pena de prisión por estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena por blanqueo de capitales, tras retirar el delito de encubrimiento por considerar que estaría prescrito.
Las acusaciones particulares, que representan a dos familias que reclaman el premio, se han adherido a estas peticiones, mientras que las defensas solicitan la absolución.
Versión de los hechos
Según la Fiscalía, el supuesto propietario del boleto acudió en 2012 al establecimiento para comprobar sus apuestas, momento en el que el lotero, conociendo el alto importe del premio, se lo habría quedado sin comunicárselo ni devolverle el resguardo.
Posteriormente, siempre según esta versión, acudió a la delegación de Loterías dirigida por su hermano para cobrar el premio como si fuese el legítimo poseedor, contando presuntamente con su colaboración para agilizar los trámites y ocultar el origen del boleto.
Conclusiones del juicio
La Fiscalía ha calificado lo ocurrido como un “acto de avaricia” y sostiene que existió engaño al verdadero propietario. También considera que el hermano conocía el origen ilícito del boleto y facilitó el intento de cobro.
Por su parte, las acusaciones particulares hablan de una actuación “metódica” y de años de ocultación, mientras que las defensas niegan los hechos y aseguran que sus clientes colaboraron en todo momento.