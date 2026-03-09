El pequeño, aunque intentó protegerse con las manos, no pudo evitar la mordedura del perro que le dejó un agujero bajo la barbilla que tuvo que ser suturado con grapas

Los trabajadores de una empresa alicantina acuden con sus perros a la oficina: "La convivencia es genial y los empleados están contentos"

Compartir







El pequeño que fue brutalmente atacado por un perro en Alzira el pasado domingo ha podido regresar a su casa solo unas horas después del tremendo susto.

Los hechos se produjeron sobre las 18:00 horas de la tarde en la calle Albuixarres, cuando el pequeño, que iba junto a sus padres y sentado en una silla de paseo, que han relatado lo sucedido a Levante-Emv.

Fue entonces, cuando un coche se detuvo cerca de donde se encontraban y al abrir la puerta, un perro salió corriendo en dirección a ellos, lanzándose contra la cara del niño que trataba de protegerse con sus manos. Cuando el animal soltó al pequeño, pudieron ver la gravedad de la mordedura, que le había dejado un agujero en la barbilla, justo debajo de la boca.

Inmediatamente, una mujer que había presenciado el ataque se ofreció a llevar al niño y a la madre al centro de salud para que fuera atendido y desde allí el pequeño de los años y medio fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia para ser atendido por especialista.

Tras las primeras valoraciones se descartaron lesiones graves y un cirujano plástico reconstruyó la zona afectada de la cara del pequeño, colocando grapas en el labio, la barbilla y el pómulo. Tras la intervención, el pequeño pudo regresar a su casa el mismo domingo.

Denuncia ante la policía

Tras el ataque del perro, el padre del menor presentó una denuncia en comisaría. El hombre ha explicó que no sabe los motivos, pero el perro se lanzó directamente a por su hijo y sospecha que no es la primera vez que ese animal ha mordido a alguien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el propietario del animal intentó desde un primer momento atrapar al perro y posteriormente les ofreció ayuda y gasas para curar al pequeño. En su declaración en comisaría han alegado que el ruido de los petardos que se estaban lanzando en ese instante en la calle pudieron provocar que el perro se pusiera nervioso y atacara al pequeño.