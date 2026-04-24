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Accidente de tráfico

Un conductor borracho cae con su coche sobre las vías del tren en Sevilla y tiene que ser rescatado por los bomberos

Un conductor, en estado ebrio, ha caído esta madrugada sobre las vías del tren cuando circulaba por la calle Gea, en Sevilla.
El conductor quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida.. Emergencias Sevilla
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Un conductor, en estado ebrio, ha caído esta madrugada sobre las vías del tren cuando circulaba por la calle Gea, en Sevilla. El hombre, que ha salido ileso, quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, según ha informado la Policía local.

El accidente ha provocado en la madrugada de este viernes retrasos en la circulación ferroviaria porque el vehículo cayó sobre las vías del tren obligando a cortar la circulación ferroviaria durante casi media hora.

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Los Bomberos de Sevilla tuvieron que intervenir para retirar el turismo que obstaculizaba el paso del tren en una operación conjunta con la Policía Local y Adif, según ha informado Emergencias Sevilla a su cuenta oficial de 'X'.

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El servicio ferroviario finalmente se restableció la normalidad 20 minutos después del accidente. La Policía Local ha abierto una investigación sobre el siniestro y han llevado a cabo diligencias al conductor, que ha resultado ileso.

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