El hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos que además tuvieron que retirar el vehículo de las vías

Circular demasiado despacio también está penalizado: la multa por obstaculizar el tráfico que recoge la DGT

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Un conductor, en estado ebrio, ha caído esta madrugada sobre las vías del tren cuando circulaba por la calle Gea, en Sevilla. El hombre, que ha salido ileso, quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, según ha informado la Policía local.

El accidente ha provocado en la madrugada de este viernes retrasos en la circulación ferroviaria porque el vehículo cayó sobre las vías del tren obligando a cortar la circulación ferroviaria durante casi media hora.

Los bomberos sacan al hombre del coche y retiran el vehículo de las vías

Los Bomberos de Sevilla tuvieron que intervenir para retirar el turismo que obstaculizaba el paso del tren en una operación conjunta con la Policía Local y Adif, según ha informado Emergencias Sevilla a su cuenta oficial de 'X'.

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El servicio ferroviario finalmente se restableció la normalidad 20 minutos después del accidente. La Policía Local ha abierto una investigación sobre el siniestro y han llevado a cabo diligencias al conductor, que ha resultado ileso.