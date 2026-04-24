Seis acusados se enfrentan a penas de hasta 10 años y 6 meses de prisión por la presunta agresión sexual

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La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos lunes y martes, 27 y 28 de abril, a seis acusados —tres de nacionalidad dominicana, dos colombiana y uno boliviana— por delitos de agresión sexual y prostitución de una menor de edad en Ciudad Real.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, la víctima, que tenía 14 años en el momento de los hechos, conoció en octubre de 2022 a uno de los acusados, iniciando una relación de amistad que derivó en contactos sexuales en distintas ocasiones.

Participación de otros acusados

La Fiscalía sostiene que el principal acusado habría propuesto a la menor mantener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero o sustancias estupefacientes, accediendo en alguna ocasión, aunque en determinados encuentros no llegó a percibir la compensación prometida.

El escrito recoge además que otros procesados habrían participado en esos encuentros o los habrían facilitado, produciéndose relaciones sexuales con varios de ellos entre finales de 2022 y principios de 2023 en distintos puntos de Ciudad Real.

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Según la acusación pública, uno de los acusados actuaba como intermediario, encargándose de concertar citas, fijar condiciones y organizar los encuentros a cambio de dinero, drogas u otros bienes.

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Penas de hasta 10 años y 6 meses de prisión

Los hechos han sido calificados como delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y prostitución de menor, algunos de ellos de carácter continuado, por los que la Fiscalía solicita penas de hasta 10 años y 6 meses de prisión.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público pide la imposición de medidas de alejamiento respecto a la menor, la prohibición de comunicación por cualquier medio y la obligación de participar en programas de educación sexual.

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Igualmente, solicita que los acusados indemnicen a la víctima por los daños morales y psicológicos sufridos, con cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 20.000 euro