Decretan prisión provisional para el detenido por matar presuntamente a su madre en Cártama, Málaga
Al hijo de la fallecida, quien alertó del crimen y fue arrestado el 15 de abril, se le acusa del presunto asesinato
La víctima, de 66 años, fue hallada muerta el 2 de marzo en el interior de su casa revuelta en Cártama, Málaga
MálagaLa plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por presuntamente matar a su madre en la localidad de Cártama (Málaga).
Justo fue él quien encontró su cadáver el 2 de marzo en la casa donde residía la mujer, de 66 años. Estaba revuelta en el interior, faltaban joyas y la víctima presentaba signos de violencia.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el juzgado, en funciones de guardia, ha ordenado que el hijo de la fallecida ingrese en la cárcel.
Acusado del presunto asesinato de su madre
Está acusado de un presunto delito de asesinato tras haber sido arrestado hace unos días, el 15 de abril concretamente, como principal sospechoso del crimen, del que él mismo alertó en su momento.
La Guardia Civil también detuvo a la novia del joven por su presunta relación con el suceso. Así lo confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, tras las investigaciones llevadas a cabo.
Murió de un fuerte golpe en la cabeza
Desde el principio, los agentes descartaron que fuese violencia de género o machista. Se centraron en la hipótesis de un robo que acabó en fatal desenlace, ya que había muebles revueltos en la vivienda.
A las 13:35 horas el servicio del 112 en Andalucía recibió el aviso del hallazgo del cuerpo sin vida de la sexagenaria. Según apuntó el hijo, se habían llevado unas joyas de oro que pertenecían a su madre.
Quien hubiese cometido el delito propinó un fuerte golpe en la cabeza a la víctima, posiblemente con algún objeto contundente. El relato que detalló el joven a modo de coartada no terminó de encajarles a los investigadores.