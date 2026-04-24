La Policía Nacional investiga la desaparición este viernes de una menor de 12 años en Sagunto, Valencia

Buscan a Ariadna, la menor de 11 años desaparecida desde el 30 de marzo en Vícar, Almería

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La Policía Nacional investiga la desaparición este viernes de una menor de 12 años del municipio valenciano de Sagunto, según han informado a EFE fuentes policiales, que no han facilitado más datos al respecto.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha publicado en su cuenta oficial de X una alerta por la desaparición de la joven, con una fotografía de la menor, pidiendo ayuda para su localización.

La joven, llamada Arianna y que según la alerta ha desaparecido este viernes en Sagunto (Valencia), mide 155 centímetros, tiene los ojos marrones y el color de pelo castaño. Según publica la edición digital del diario Levante-EMV, al parecer la joven tuvo anoche una discusión familiar y a primera hora de hoy ya no estaba en la casa y tampoco ha acudido al instituto.

Los motivos de la discusión se desconocen y la familia por el momento no ha aportado ninguna información más acerca de dónde ha podido ir la joven o si salió de casa tras la pelea. Solo han confirmado que por la mañana no estaba en el domicilio familiar y los profesores de su instituto tampoco han sabido nada de ella durante la mañana de este viernes.

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Desapareció tras una discusión familiar

Las autoridades investigan su desaparición, pero una primera hipótesis ha podido ser que la menor hubiese huido por voluntad propia del domicilio. Sin embargo, todos los esfuerzos se centran en encontrarla lo antes posible y en descartar que le haya podido ocurrir algo o haya podido tener un accidente.

Por ello, los agentes y los familiares han pedido la colaboración ciudadana, por lo que han querido compartir una fotografía suya junto a una descripción para que, en caso de que alguien sepa algo más de la joven lo haga saber a las autoridades a cargo del caso o a los familiares.