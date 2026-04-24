Claudia Barraso 24 ABR 2026 - 17:32h.

Buscan a Ariadna, la menor de 11 años desaparecida en Vícar, Almería desde el pasado 30 de marzo

Buscan en Castellón a un condenado por agresión sexual considerado peligroso: se quitó la pulsera de localización

Compartir







Una menor de 11 años lleva desaparecida desde el 30 de marzo en Vícar, Almería. Se llama Ariadna F. M., y se le perdió la vista en el municipio almeriense hace casi un mes y su familia pide desesperadamente la colaboración ciudadana para poder encontrar a la menor.

El centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta sobre su desaparición y ha compartido una imagen de la niña junto con una descripción de ella para poder proporcionar información que ayude a encontrar cualquiera pista que sirva a acercar a las autoridades al paradero de Ariadna.

La menor fue vista por última vez en la localidad, pero no han confirmado el último momento en el que vieron a la desaparecida ni si se encontraba sola o acompañada. Ariadna llevaba una sudadera con capucha rosa de ‘Hello Kittie’, mide 1,35 centímetros, tiene los ojos verdes, el pelo castaño largo y liso.

Solicitan la colaboración ciudadana para encontrar la menor

Las autoridades han abierto una investigación y han establecido un dispositivo de búsqueda para poder encontrar a la menor, pero ya hace un mes que nadie sabe nada de ella y eso preocupa a los agentes ya que cuantos más días pasen más difícil se vuelve el caso. Por ello han pedido a los ciudadanos que trasladen la información que tengan a los agentes o a la familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En todos los carteles sobre su búsqueda han compartido unos teléfonos de contacto o han afirmado que cualquier que haya visto a la menor o sepa algo nuevo de ella, puede llamar al número 062. Desde el Centro Nacional de Desaparecidos han activado la alerta porque la incertidumbre sigue aumentando sobre lo que le podría haber pasado a la menor.