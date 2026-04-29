El juez ha decretado el ingreso inmediato en prisión de ambos, que estaban en libertad durante el juicio oral

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El tribunal del jurado del crimen de Puerto Lumbreras (Murcia) en el que murió un hombre al recibir un disparo en la cabeza en marzo de 2017, ha declarado este miércoles culpables a los dos acusados, un hombre como autor del tiro y una mujer, la esposa de la víctima y amante del homicida, como inductora del delito.

Una vez conocido el veredicto del jurado, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Garrote, ha decretado el inmediato ingreso en prisión de ambos, que estaban en libertad durante el juicio oral, para evitar el riesgo de fuga, que no es descartable dadas las elevadas penas con que es castigado ese delito, han indicado a Efe fuentes judiciales

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El veredicto declara probado, por mayoría de siete votos a dos, que Juan José E.H. fue el autor del disparo de escopeta que causó la muerte y que la esposa de la víctima, Ana S.M., aunque no planificó el crimen, sí colaboró en su ejecución de manera determinante.

La mujer comunicó donde se encontraba su esposo

El veredicto añade, con los mismos votos a favor y en contra, que el mismo día de los hechos la acusada comunicó a Juan José E.H. dónde se encontraba su esposo y no hizo nada por evitar el crimen, pese a conocer las intenciones que tenía.

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El dictamen del tribunal popular descarta que ella actuara por un miedo insuperable, al no quedar probado, como alegó, que el autor material la amenazara. Los jurados, que declaran también acreditada la relación sentimental que mantenían los acusados, se oponen a pedir el indulto para ambos.

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El fiscal, que inicialmente acusaba solo al presunto autor material del asesinato, modificó en la última sesión de la vista oral sus conclusiones provisionales para atribuir a la esposa del fallecido el delito de omisión al impedir la comisión del crimen.

El Ministerio Público pide 15 años de cárcel para el homicida y uno para la mujer. Por su parte, las acusaciones particulares, ejercidas en nombre de la madre y de un hermano del fallecido, reiteraron sus solicitudes de condena de 25 años de cárcel para cada acusado, mientras que las defensas volvieron a pedir la absolución para ambos. Tras el veredicto de culpabilidad será ahora el presidente del jurado el que dicte la sentencia condenatoria con las penas que correspondan.