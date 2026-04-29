Conocida hasta ahora como ‘la mujer de la corona dental de Richmond’, ha sido identificada como Hakima Boukerouis

Sus restos fueron encontrados en un recolector de aguas pluviales en la comuna francesa de Saint-Quirin hace dos décadas

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Dos décadas después de un caso que permanecía sin resolver tras el hallazgo del cadáver de una mujer en Francia, las autoridades han logrado por fin poner nombre a la víctima y han conseguido, además, detener al sospechoso de su asesinato.

Identificada como Hakima Boukerouis, nacida en Argelia y de 34 años en el momento de su asesinato, ha sido una campaña policial internacional denominada ‘Identify Me’ (identifícame), la que ha logrado, 20 años después, resolver el crimen.

La víctima, identificada gracias a las nuevas pruebas de ADN 20 años después

Tal como ha anunciado la propia Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, los restos de la víctima fueron encontrados en un recolector de aguas pluviales en la comuna francesa de Saint-Quirin, de menos de 1.000 habitantes.

Según la investigación, se cree que el momento de la muerte fue entre septiembre y octubre de 2004, si bien sus restos fueron localizados en enero de 2005. Entonces, debido al estado de los mismos, no se pudo realizar la identificación de la víctima, no siendo hasta ahora cuando se produjo un avance significativo gracias a la búsqueda de ADN familiar.

Hast ahora, a Hakima Boukerouis la conocían como ‘La mujer de la corona dental de Richmond’, en alusión a un tipo de tratamiento dental costoso al que se había sometido poco antes de encontrarla y que la Policía pensaba que podía haberse realizado en Alemania.

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Su cuerpo sin vida fue hallado en Saint-Quirin atado y envuelto en bolsas de basura negras, siendo ahora cuando las autoridades han conseguido resolver el crimen al proceder a la detención de un sospechoso cuyo nombre no ha sido revelado.

Hakima Boukerouis, identificada en el marco de la operación ‘Identify Me’ de la Interpol

Boukerouis estaba entre las 47 mujeres incluidas en la denominada operación ‘Identify Me’, a las que la Interpol intentaba poner nombre tras muertes sospechosas o en extrañas circunstancias y sospechosas de tratarse de casos de asesinato.

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El caso de la argelina, concretamente, “marca la quinta identificación exitosa” vinculada a la campaña internacional impulsada en seis países europeos sobre estos casos sin resolver, la cual, según interpol, “ofrece una oportunidad para que los investigadores revisen y actualicen los expedientes de casos, con renovados llamados a la cooperación internacional y al intercambio de información forense”.