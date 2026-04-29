Malena Guerra Natalia Cons 29 ABR 2026 - 21:47h.

El cuerpo, cosido a puñaladas, estaba bajo dos metros de hormigón

El cadáver de Jesús Tavira estaba en descomposición a dos metros bajo tierra, tenía heridas de arma blanca y llevaba una medalla

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La Policía Nacional halló este martes el cuerpo sin vida de Jesús Tavira, el empresario y testigo clave del caso de la viuda de Vicente Sala, asesinada a tiros en 2016. El cuerpo, cosido a puñaladas, estaba bajo dos metros de hormigón. Informa en el vídeo Sofía Muñoz.

El cadáver llevaba la medalla reconocida por la familia de Jesús Tavira y la autopsia ya lo ha confirmado. Los dos primeros detenidos un un matrimonio, inquilinos. Él es trabajador, mecánico de uno de los negocios de Tavira y que estaba en el punto de mira.

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Declaró que su jefe le había visitado, pero se había marchado. Las cámaras lo delataron y el hecho de que su jefe le debía dinero es la hipótesis que explica el crimen. Le habría ayudado un delincuente con numerosos antecedentes.

Aunque se descarta la relación con el crimen de la CAM. La desaparición de Tavira había creado expectación porque era muy amigo del que fue detenido, encarcelado, juzgado y absuelto. Tavira estuvo en la escena del crimen, el concesionario de su amigo Miguel López.

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Señaló a dos individuos cuando se buscaba a un sicario que apretó el gatillo. Eso y que tras el asesinato de Carmen Martínez dejó de comunicarse con su amigo, despertaron recelos. Miguel López está libre tras un largo periplo judicial y este crimen, muy controvertido por la disputa familiar por la herencia, sigue sin ser resuelto.