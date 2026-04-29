El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y tenía una medalla que los familiares de Jesús Tavira reconocieron como suya

Un mecánico que trabajaba para él, la esposa de éste y un tercer individuo han sido detenidos

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La Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de Jesús Tavira, empresario alicantino que fue testigo del caso de la viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), asesinada hace diez años en un crimen sin resolver.

Tavira, de 63 años, llevaba desaparecido desde el pasado 18 de marzo y su cadáver ha sido localizado en una vivienda de uno de sus trabajadores a las afueras de la ciudad de Alicante.

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El cuerpo sin vida de Jesús Tavira, localizado en la casa de un mecánico que trabajaba para él

El cuerpo sin vida del empresario estaba en avanzado estado de descomposición, sepultado en una vivienda del principal sospechoso del crimen: un mecánico que trabajaba en el establecimiento de compraventa de vehículos que tenía Jesús Tavira en Alicante.

Concretamente, y según refiere El País, el cadáver estaba en un agujero cubierto de hormigón en la casa del mecánico en la partida de El Bacarot. Tras el hallazgo, tanto él como su esposa han sido detenidos junto a un tercer individuo por su supuesta implicación en el presunto crimen.

Las autoridades, en una investigación de la que se ha hecho cargo el juzgado de instrucción número 5 de Alicante, analizan ahora todas las circunstancias que rodean a los hechos.

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El hallazgo del cuerpo del empresario, testigo del caso de la viuda de la CAM

Fue el 18 de marzo cuando se perdió el rastro de Jesús Tavira en Alicante y todos los indicios recabados y las pesquisas realizadas apuntaban a una dirección: podía tratarse de un crimen. Especialmente tras el hallazgo de su coche y sus dos móviles quemados en un barrio a las afueras de la ciudad dos días después.

Siguiendo esas pistas, la Policía Nacional registró el martes el domicilio del mecánico como principal sospechoso, hallando en ese proceso unos restos humanos y alertando a la jueza para proceder al levantamiento del cadáver.

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El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y la víctima tenía una medalla que, según informa El País, los familiares de Jesús Tavira reconocieron como suya.

Enviado para su examen forense y certificación de la identidad, el cadáver fue localizado en un antiguo pozo del domicilio en el que el mecánico y su esposa, de nacionalidad argelina, vivían de alquiler junto a sus hijos menores de edad.