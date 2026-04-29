Los padres del menor, acompañados de éste, presentaron una denuncia ante las autoridades

El detenido fue puesto en libertad por la autoridad judicial, aplicándole medidas cautelares respecto al menor

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SantanderUn hombre ha sido detenido en Santander por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de delito de agresión sexual a un menor, al que daba clases particulares para reforzar una asignatura.

Durante la investigación la Policía registró dos domicilios del detenido, en los que se intervino documentación y dispositivos móviles. La autoridad judicial, no obstante, acordó su puesta en libertad con medidas cautelares respecto al denunciante.

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Los padres, acompañados por el menor, presentaron la denuncia contra el profesor por agresión sexual

A través de un comunicado, la Policía ha informado de que el pasado 19 de abril se personó en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano en Santander un menor de edad acompañado de sus padres. Allí, denunciaron que dos días antes el joven había sido agredido sexualmente por su profesor de clase particular, en un hecho ocurrido en un segundo domicilio que utilizaba esta persona para impartir esa actividad, en Santander.

En su denuncia, añadieron que desde hace un año aproximadamente el menor acudía a clase particular con ese hombre para reforzar dos asignaturas. No obstante, en fechas recientes, sus padres contrataron el refuerzo para una tercera asignatura, ante lo que el profesor aceptó pero con la condición de darla cuando acabase el horario de las otras dos, dándose la circunstancia que para esta asignatura era el único alumno, explica la Policía.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, se abrió una investigación para la localización y detención del denunciado, así como para esclarecer estos hechos y comprobar si había más víctimas.

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El detenido, en libertad con medidas cautelares respecto al menor

El hombre denunciado fue localizado y detenido, y lo trasladaron a dependencias policiales, donde permaneció hasta su puesta a disposición judicial. Las características de los hechos denunciados determinó que la investigación fuera llevada a cabo de forma conjunta por agentes especializados en delitos sexuales y por otros expertos en delitos tecnológicos.

Con el objeto de esclarecer lo ocurrido y comprobar si había otras víctimas, los investigadores llevaron a cabo la entrada y registro en los dos domicilios utilizados por el detenido, uno donde residía y otro en el que impartía las clases particulares, donde intervinieron documentación y dispositivos móviles.

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El análisis de los efectos intervenidos permitió la identificación de otros 28 alumnos del investigado que fueron entrevistados todos ellos por el grupo especializado en este tipo de hechos delictivos.

Finalizadas las diligencias policiales de investigación, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares respecto al denunciante.