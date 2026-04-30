La Fiscalía retira la acusación contra el actor porno Nacho Vidal en el caso Emperador

La Fiscalía retira los cargos contra Nacho Vidal en el caso Emperador, donde se enfrentaba a 11 años de prisión por blanqueo

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La Fiscalía Anticorrupción ha retirado los cargos contra Ignacio Jordá González, el actor porno conocido como Nacho Vidal, en el marco del caso Emperador, para quien solicitaba 11 años de prisión por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documento mercantil.

Decisión comunicada en la Audiencia Nacional

Según han explicado fuentes de las defensas, el fiscal ha comunicado esta decisión a Vidal durante las reuniones mantenidas este jueves con los abogados de los acusados en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, en Madrid.

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Para adoptar esta decisión, el Ministerio Público ha tenido en cuenta que la hermana de Vidal ha señalado que el actor no tenía ninguna implicación en la gestión de las empresas investigadas, uno de los puntos clave de la causa.

Gao Ping rechaza pactar con la Fiscalía

El principal acusado en esta trama, el ciudadano chino Gao Ping, ha rechazado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para reducir su pena y ha optado por defender su inocencia en el juicio.

Para él, el Ministerio Público solicita 43 años y medio de prisión, al considerarlo el presunto cabecilla de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y al fraude fiscal. La operación Emperador destapó una amplia red de fraude fiscal y blanqueo en la que, presuntamente, participaron empresarios, policías y guardias civiles.

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Entre los métodos utilizados por la trama figuraba la recogida centralizada de dinero en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), desde donde los fondos eran posteriormente enviados al extranjero.