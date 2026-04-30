Los investigadores y la autoridad judicial descartan la implicación del menor de 15 años por falta de indicios

El nieto de José Cortés, principal sospechoso del crimen de Adra, Almería, se autoinculpa en un vídeo: "Os llevo donde se realizó el tiro"

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La Guardia Civil y la Autoridad Judicial han descartado de forma tajante que el menor de 15 años que se atribuía la autoría del crimen de Adra tenga relación real con el homicidio. Tras analizar minuciosamente el vídeo difundido en la red social TikTok por Reinaldo Saúl y cruzar su relato con las pruebas periciales recabadas sobre el terreno, las autoridades han concluido que no existe ningún indicio que lo vincule con los hechos. La reconstrucción de la balística, la trayectoria del disparo mortal en la puerta del domicilio y los testimonios descartan que sea el culpable.

Según ha confirmado el propio Instituto Armado en un comunicado oficial, ha sido el entorno del principal sospechoso el que, meses después del suceso, trató de atribuir la autoría de los disparos a este adolescente para desviar la atención judicial. Con esta maniobra ya oficialmente desmontada, el principal investigado continúa huido y permanece en paradero desconocido.

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Saúl 'el Viejo', patriarca del clan de los Saúles, es el principal sospechoso

Los hechos se remontan a la mañana del 2 de junio de 2025, cuando el 112 recibió varios avisos alertando de disparos y de una pelea con múltiples personas implicadas en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río.

Según la reconstrucción de los hechos, el enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música. Un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara, lo que derivó en una trifulca que terminó con un tiroteo en el que el joven de 22 años fue alcanzado por un disparo de escopeta. La víctima falleció poco después a consecuencia de las heridas.

El suceso provocó una fuerte tensión en la zona en los días posteriores, con episodios de violencia como el incendio de cuatro viviendas vinculadas a allegados del presunto autor. La Guardia Civil reforzó su presencia en el municipio para prevenir posibles represalias y pidió calma a la población para evitar nuevos episodios de violencia.

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Saúl 'el Viejo', patriarca del clan de los Saúles, es el principal sospechoso del asesinato de José. Sobre Antonio Santiago Muñoz, alias 'Saúl el Viejo', pesa una orden de búsqueda y detención. Hoy, tras los últimos acontecimientos y ante la falta de resultados tras casi once meses de fuga, la Comandancia de Almería ha dado un paso al frente y ha solicitado nuevamente la máxima colaboración ciudadana para localizarlo. Los agentes advierten a la población de que el prófugo "es considerado una persona peligrosa y podría disponer de armas", por lo que instan a cualquier testigo a que informe de inmediato en caso de ser visto.

A los investigadores tampoco les ha caído por sorpresa la autoinculpación del menor. la autoinculpación de un adolescente en un delito de sangre responde habitualmente a un cálculo jurídico por parte de las organizaciones criminales o clanes familiares. La diferencia de la pena es clara. Como señala El Diario de Sevilla. un joven de esa franja de edad se enfrenta a medidas de internamiento orientadas a la reeducación (con un máximo de ocho años, a menudo en regímenes con permisos y mayores facilidades). Nada que ver con el Código Penal que se usa con los adultos. Para un hombre mayor de 50 años como Saúl 'el Viejo', una condena de entre 15 y 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía equivaldría, en la práctica, a pasar el resto de su vida entre rejas. Y el clan quiere protegerlo, aunque sea a costa de otro de sus miembros.

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El asesinato del joven del clan de los los 'Lateros' provocó un enfrentamiento a cara de perro con el clan de 'Los Saúles' y eso que la muerte se provocó por un asunto cotidiano de música alta y no por negocios. Pese a todo, el nivel de tensión alcanzó tal magnitud que el Ayuntamiento de Adra y la Subdelegación del Gobierno tuvieron que convocar de urgencia una Junta Local de Seguridad extraordinaria. Se decretó un despliegue sin precedentes de la Guardia Civil para "blindar" el municipio.