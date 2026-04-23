Miguel Salazar Madrid, 23 ABR 2026 - 18:06h.

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Desde que la Guardia Civil hallase un zulo en una parte de la vivienda de Óscar, el único acusado por la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), el caso dio un giro de 360 grados. Los primeros análisis de las muestras recogidas en el enclave de la casa confirman que no existen restos de ADN de la víctima, según ha podido saber 'El tiempo justo'.