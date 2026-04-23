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Los resultados de las muestras recogidas en el zulo hallado en la casa de Óscar confirman que no hay restos de ADN de Esther López

Los resultados de las muestras recogidas en el zulo hallado en la casa de Óscar confirman que no hay restos de ADN de Esther López
Los detalles de los resultados de las muestras recogidas en el zulo hallado en casa de Óscar, el acusado por la muerte de Esther López. telecinco.es
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Desde que la Guardia Civil hallase un zulo en una parte de la vivienda de Óscar, el único acusado por la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), el caso dio un giro de 360 grados. Los primeros análisis de las muestras recogidas en el enclave de la casa confirman que no existen restos de ADN de la víctima, según ha podido saber 'El tiempo justo'.

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