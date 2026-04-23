Los resultados de las muestras recogidas en el zulo hallado en la casa de Óscar confirman que no hay restos de ADN de Esther López
El enclave de la vivienda "no era un lugar relevante para la investigación" tras no hallarse ADN de la víctima
Exclusiva | Las palabras del único sospechoso del crimen de Esther López tras el hallazgo de un zulo en su vivienda: "La UCO miente y manipula"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Desde que la Guardia Civil hallase un zulo en una parte de la vivienda de Óscar, el único acusado por la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), el caso dio un giro de 360 grados. Los primeros análisis de las muestras recogidas en el enclave de la casa confirman que no existen restos de ADN de la víctima, según ha podido saber 'El tiempo justo'.