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Sucesos

Investigan en Lanzarote la muerte de un bebé de 20 días tras un traslado de urgencia

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Agentes investigan el fallecimiento de un bebé en Lanzarote tras un traslado urgente a centros sanitarios. Europa Press
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Agentes de la Guardia Civil investigan a un hombre en la isla de Lanzarote por la muerte de su bebé, de apenas 20 días de vida, según ha confirmado el Instituto Armado.

Traslado urgente al centro de salud

La investigación se inició tras los hechos ocurridos el pasado 12 de abril, cuando los padres llevaron al bebé de urgencia al centro de salud de Tinajo al comprobar que no respiraba, según recogen medios locales y Europa Press.

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Al encontrarse el centro cerrado, los progenitores solicitaron ayuda a agentes de la Policía Local, que practicaron al bebé maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia.

Evacuación y fallecimiento

Durante el traslado al Hospital José Molina Orosa de Arrecife, el personal sanitario continuó con la asistencia. Posteriormente, el bebé fue evacuado en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde finalmente falleció.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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