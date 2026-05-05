Rescatado un senderista de 90 años a 50 metros de la cima del Peñón d'Ifach de Calpe

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Rescatados en helicóptero un senderista de 90 años y un escalador herido en dos intervenciones en Calpe

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Un senderista de 90 años ha sido rescatado en helicóptero tras sufrir un resbalón y dañarse la rodilla a tan solo 50 metros de la cima del Peñón d’Ifach, en Calpe, en Alicante, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso se recibió a las 12:16 horas, cuando el varón sufrió la caída cerca de la cima del Peñón, situado a 332 metros de altitud.

Los bomberos activaron el grupo especial de rescate con helicóptero para evacuarlo con rapidez y trasladarlo a una zona segura, donde fue atendido por una ambulancia de soporte vital básico.

Segundo rescate en la sierra de Toix

Horas después, a las 14:10, se produjo una segunda intervención en la cercana sierra de Toix, también en el término municipal de Calpe.

Un escalador austríaco se precipitó desde una altura de entre 6 y 7 metros, sufriendo la rotura de un tobillo y diversas contusiones.

Al igual que en el primer caso, fue necesaria la intervención del helicóptero de rescate, que trasladó al herido hasta la helisuperficie del Peñón d’Ifach, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico para su atención sanitaria.