Carlos Plá Valencia, 05 MAY 2026 - 12:05h.

Negombo llegó a Bioparc Valencia para formar un grupo dentro del programa internacional de conservación y su descendencia continúa en otras instituciones

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Hace 18 años Negombo llegó a BIOPARC Valencia para formar un grupo dentro del programa internacional de conservación y su aportación ha sido muy significativa para dar esperanza a su especie ante el grave peligro de extinción en la naturaleza.

Con 21 años, muy cerca de cumplir los 22, el equipo técnico detectó una serie de patologías crónicas relacionadas con su avanzada edad, que afectaron a su calidad de vida y que llevó al equipo veterinario a tomar la decisión de practicarle una eutanasia.

Su presencia en Bioparc ha permitido acercar la belleza y singularidad de estos felinos, así como la situación de amenaza a la que se enfrentan, despertando la empatía y la conciencia hacia su protección. El programa de conservación (EEP) del leopardo de Sri Lanka (Panthera pardus kotiya), estableció un grupo en Bioparc Valencia con Negombo y las hembras ya fallecidas, la pantera Mamba e Inés, con la que formaba pareja. Ambos aportaron esperanza y su descendencia continúa en otras instituciones dentro de estas acciones coordinadas de cría controlada científicamente que tienen como objetivo garantizar la supervivencia de esta subespecie en peligro de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tercer leopardo más longevo de Europa

Como es habitual, Negombo ha superado la esperanza de vida en su hábitat, situada entre 10 y 12 años y ser el tercer leopardo más longevo de los zoos europeos, evidencia las óptimas atenciones recibidas desde que llegó al parque en 2009 procedente del zoo La Palmyre (Francia).

Siempre bajo las recomendaciones de especialistas, Bioparc Valencia aguarda la próxima llegada de un leopardo, reforzando el compromiso del parque con la preservación de la biodiversidad y el respeto por los animales y la naturaleza.

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Con dedicación, vocación y profesionalidad se han otorgado todos los mimos que requería a su edad, pero la muerte del estimado Negombo ha supuesto un duro golpe para el equipo.