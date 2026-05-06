Atropello grave a una menor a las puertas de un colegio en Murcia, donde ha resultado fallecida

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Una menor de 8 años ha resultado herida de gravedad este miércoles después de ser atropellada en las inmediaciones del Colegio Antonio Monzón, en el municipio murciano de Beniel, según han confirmado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 9:05 horas, en pleno horario de entrada al centro educativo, un momento de gran afluencia de familias y vehículos en la zona escolar. Varias llamadas alertaron rápidamente al 112 de que una menor había sido arrollada junto a uno de los accesos del colegio.

No se sabe más sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente

Hasta el lugar acudieron equipos sanitarios del 061, que prestaron las primeras asistencias a la niña antes de evacuarla al Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, según ha informado el medio 'La opinión de Murcia' permanece pendiente de una valoración médica más exhaustiva para determinar el alcance exacto de las lesiones sufridas.

Por ahora no se han facilitado más datos sobre su evolución, que está siendo investigado.

La conductora implicada en el atropello también tuvo que ser atendida por los servicios médicos tras sufrir una fuerte crisis nerviosa después del impacto.