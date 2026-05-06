Fallece un hombre de 50 años al caerle encima una autocaravana en Totana, en Murcia

Los sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del accidentado

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Servicios de emergencia no han podido salvar la vida a un hombre de 50 años que ha muerto al caerle encima una autocaravana en la diputación de Mortí Alto, en Totana, en Murcia.

Poco antes del mediodía, el '112' ha recibido la llamada de una personas alertando de que a su vecino le había caído la autocaravana encima y solo podía ver sus piernas.

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El Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado a Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, mientras se averiguaba el punto exacto del suceso.

A la llegada de los servicios de emergencia, los vecinos ya lo habían rescatado de debajo del vehículo, por lo que no ha sido necesaria la intervención de los bomberos.