Los investigadores apuntan a un homicidio imprudente como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico tras un accidente en un coche conducido sin permiso por su padre

Las contradicciones del padre detenido por la muerte de su bebé de 20 días: primero fue por un atragantamiento y luego por un accidente en Lanzarote

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El bebé fallecido en Lanzarote en circunstancias que han derivado en una investigación por homicidio imprudente murió como consecuencia de un accidente en un coche conducido sin permiso por su padre, aunque el juzgado encargado del caso no descarta que pueda tratarse de violencia vicaria.

El hombre fue detenido por la Guardia Civil como sospechoso del homicidio, ante las contradicciones en las que había incurrido para explicar el traumatismo craneoencefálico que presentaba el niño, que falleció tras ser evacuado a un hospital de Gran Canaria.

Posible caso de violencia de género

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez de Arrecife (Lanzarote) al cargo de las diligencias lo puso en libertad provisional pendiente del avance de las investigaciones policiales, pues "no descarta que se trate de un posible caso de violencia vicaria", precisa el TSJC.

La investigación está en curso y las pruebas por practicar en las próximas horas podrán precisar exactamente cómo sucedieron los hechos, añade.

El detenido tiene antecedentes por violencia sobre la mujer (su pareja lo denunció, pero después se acogió a su derecho a no declarar contra él) y dos condenas por conducción sin permiso, la última de octubre de 2024.